「読み応えありすぎる」あばれる君、衝撃の家族エピソード公開「スリルと愛に満ちたストーリー、最高」
お笑い芸人のあばれる君は4月14日、自身のInstagramを更新。衝撃的な家族エピソードを披露しました。
【投稿】あばれる君の家族エピソードとは？
「八年間使っていたテレビが画面焼けで緑がかり、人全員が体調悪そうに見える」のが買い替えのきっかけだったと明かし、即断即決で購入したテレビが届いた翌日に事件が発生。素振りをした長男のバットがテレビに直撃し、画面に黒い線が何本も入ってしまったそうです。1枚目の写真は古いテレビではなく、壊れてしまった新しいテレビとそれを見つめる息子の姿です。
あばれる君は「テレビはホームランにしやがったな!!」と心の中でツッコミを入れつつ、親としてグッと堪え、長男がオーストラリアドル5ドル札を「これで許してくれ親父」と泣きながら差し出す様子や、妻の「神様が怒ったんだよ」という優しいフォローなどもユーモアたっぷりにつづっています。
最終的に家財保険が適用されある程度の修理代で済んだものの、息子は「テレビを壊してからバッティングの調子がいい」と告白。あばれる君はプラスチックバットをそっと隠すことにしたそうです。
ファンからは、「あばれる君も、奥さんのゆかさんも本当に心が広いことに感動しました」「よくこっから素敵な話にさせられるな。流石」「スリルと愛に満ちたストーリー、最高です」「さすがの文章力」「素敵なお父さん。温もりをありがとうございます」「短編小説…メッチャオモロイ！！」「最高」「届いたその日に！！！」「読み応えありすぎる！笑」「え、あばれる君のインスタてこんなにオモロイの笑？」とさまざまな声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【投稿】あばれる君の家族エピソードとは？
「え、あばれる君のインスタてこんなにオモロイの笑？」あばれる君は「テレビを買った」とつづり、3枚の写真と1本の動画を投稿。最近購入したばかりの75インチの新しいテレビを、長男がプラスチックバットの素振りで壊してしまったという衝撃のエピソードを披露しています。
あばれる君は「テレビはホームランにしやがったな!!」と心の中でツッコミを入れつつ、親としてグッと堪え、長男がオーストラリアドル5ドル札を「これで許してくれ親父」と泣きながら差し出す様子や、妻の「神様が怒ったんだよ」という優しいフォローなどもユーモアたっぷりにつづっています。
最終的に家財保険が適用されある程度の修理代で済んだものの、息子は「テレビを壊してからバッティングの調子がいい」と告白。あばれる君はプラスチックバットをそっと隠すことにしたそうです。
ファンからは、「あばれる君も、奥さんのゆかさんも本当に心が広いことに感動しました」「よくこっから素敵な話にさせられるな。流石」「スリルと愛に満ちたストーリー、最高です」「さすがの文章力」「素敵なお父さん。温もりをありがとうございます」「短編小説…メッチャオモロイ！！」「最高」「届いたその日に！！！」「読み応えありすぎる！笑」「え、あばれる君のインスタてこんなにオモロイの笑？」とさまざまな声が相次ぎました。
長男の素振りショット披露3月16日には「ベネズエラ戦に備えます!!」と、長男が素振りをする姿を披露していたあばれる君。この素振りが今回の“伏線”だったのでしょうか。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)