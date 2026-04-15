東芝ライフスタイルは、業界最高（4月1日現在、国内家庭用100Vオーブンレンジにおいて）オーブン温度350℃（350℃での運転時間は約5分。その後は、自動的に230℃に切り換わる）の過熱水蒸気オーブンレンジ「石窯ドーム」の新製品として、市販冷凍食品の自動あたため機能を搭載した全2機種を6月から順次発売する。

新製品は、出力制御を改良したシームレスインバーターを搭載。低出力での連続運転が可能となったことで、冷凍食品の加熱ムラを抑える。新機能の「市販の冷凍食品あたため」は、出力・時間の設定が不要。自動かつ時短であたためが可能になっている。さらに、スチームを使わず解凍ムラを抑える「すごうま解凍」や、できたてのような食感をサポートする「できたて食感」も搭載した。

近年、タイパ（タイムパフォーマンス）を重視する価値観が広がっており、加えて共働き世帯の増加もあり調理は手軽さが重視されている。その影響で、冷凍食品・中食の利用や、料理の作り置き需要が増加している。こうしたライフスタイルの変化に応えるため、あたため性能を強化したオーブンレンジを開発。インバーターを改良することで、従来製品では不可能であった低出力での加熱を実現した。200W／100Wでやさしく加熱ができるため、従来の高出力の断続加熱で起こりやすかった加熱ムラを抑える。

同製品に搭載した新機能「市販の冷凍食品あたため」では、出力・時間の設定をする必要がなく、自動で市販の冷凍食品をあたためる。低出力の連続運転後に高出力運転に自動で切り替わる2段階の加熱で、加熱ムラを抑えながら、手動設定に比べて約20％時短が可能。さらに「すごうま解凍」では、従来スチームを使ってムラを抑えていた解凍を、スチーム無しでムラを抑制する。「できたて食感」では冷蔵庫で保存すると固くなる寿司を、ネタは煮えず、シャリをふっくら食感に仕上げる。

また、物価高を背景に自炊や食品ロス削減の意識が高まっていることから、オーブン機能では「石窯おまかせ焼き2段」を新搭載した。余りがちな野菜をまとめて手軽に調理ができ、作り置きにも役立つ。

新たな特長として、進化した出力制御で加熱ムラを抑える新機能を搭載した。「市販の冷凍食品あたため」では、出力や時間の設定なしで、市販の冷凍食品を時短であたためる。「すごうま解凍」では、スチームの準備は不要。レンジ加熱だけで、ムラを抑えた解凍を行う。「できたて食感」では、冷蔵した寿司のシャリをふっくら仕上げる（だんご・パンにも対応）。

また、余りがちな野菜を賢く消費し、作り置きにも活用。2段同時調理ができる「石窯おまかせ焼き2段」を新搭載した。

メタルハンドル×フラットガラスの洗練された本体デザインとなっている。石窯ドームロゴを10年ぶりにリニューアルした。

［小売価格］オープン価格

［発売日］6月

東芝ライフスタイル＝https://www.toshiba-lifestyle.com/jp