AOKIは、今回、多くの消費者から支持を得ている疲労回復ウェア「RECOVERY CARE＋（リカバリーケアプラス）シリーズ」から新たにメッシュ素材アイテム2種類の販売を開始した。暑くなるこれからの季節に最適な同商品は、AOKI店舗ならびにAOKI公式オンラインショップで購入が可能だという。

2022年6月から販売しているAOKIの疲労回復ウェア「リカバリーケアプラス」シリーズは、ビジネスウェア専門店のAOKIだからこその仕立ての良さと、品質に対して多くの消費者から安心・信頼を得て、AOKIの店舗やオンラインショップで支持を得ている。

さらに、「リカバリーウェアは気になるけれどもサイズ感が不安」「直接、肌触りを確認したい」という人も安心して購入できる、AOKI全国約500店舗で試着ができる点も特長になっている。

AOKIでは、“消費者の健康を衣服からサポートしたい”という想いのもと同シリーズの企画・販売を行い、発売開始からサイズやカラー展開、素材やシーズンに適した仕様の拡充を図っている。

今回、暑くなるこれからの季節に快適な通気性の高いメッシュ素材タイプの販売を開始した。同商品は、半袖・半ズボンの上下セットと、チュニックタイプの2種類を展開。チュニックタイプは、女性の消費者からの「チュニックタイプが欲しい」という声を受け新たに企画した。ホーム＆スリープウェアとしてより動きやすく快適に着用できるシルエットに加え、ストレッチ性も高いため着用時のストレスを軽減する。

半袖・半ズボンの上下セットは、サイズ展開がSS〜4Lと幅広く、使いやすいシンプルなデザインと黒・紺のベーシックなカラー展開のため男女兼用で使用可能になっている。

また、両タイプ共に価格は8990円（税込）と、自分用としても大切な人への贈り物としてもちょうどよい価格設定も特長になっている。

AOKIでは今後も、消費者の健康を衣服でサポートできる商品の開発に取り組んでいく考え。



「リカバリーケアプラス半袖・半ズボン」

「リカバリーケアプラス半袖・半ズボン」の特長は、身体から発する遠赤外線エネルギーを高純度セラミックが身体に輻射することで血行を促進する。着ることで疲労回復や筋肉のハリ・コリの軽減が期待できる快適なホームウェアとなっている。

通気性の高いメッシュ素材で睡眠時や自宅でのリラックスタイムを暑くなるこれからの季節も快適に過ごせる。また、ビジネスウェア専門店ならではの、動きやすさと快適さを追及したお腹や腰まわりもカバーする深めの股上と、肩や腕まわりのシルエットも特長になっている。

着用時の汗など気になる臭いを軽減できるよう、両脇と股部分に消臭テープを付加した。汗をかきやすい夏も安心だという。また、パンツには左右と右後ろにポケットを備え付けているため、日常のちょっとしたシーンで便利。



「リカバリーケアプラス半袖チュニックメッシュ」

「リカバリーケアプラス半袖チュニックメッシュ」の特長は、身体から発する遠赤外線エネルギーを高純度セラミックが身体に輻射することで血行を促進する。着ることで疲労回復や筋肉のハリ・コリの軽減が期待できる快適なホームウェアになっている。

高通気なメッシュ素材で快適に過ごせるうえに、腰回りやお腹をすっぽり覆うことができるため、冷房による冷えが気になるこれからの季節に最適だとか。長すぎない着丈とスリット入りで足さばきが良く、動きやすいことも特長だという。

着用時の汗など気になる臭いを軽減できるよう両脇部分に消臭テープを付加した。汗をかきやすい夏も安心だという。左右にポケットを備え付けているため、日常のちょっとしたシーンで便利。

［小売価格］

リカバリーケアプラス半袖・半ズボン：8990円

リカバリーケアプラス半袖チュニックメッシュ：8990円

（すべて税込）

AOKI＝https://www.aoki-corporate.co.jp