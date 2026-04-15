バナナマン設楽統、あす生放送『ノンストップ!』欠席 理由を報告「僕いないんで、すみません」
お笑いコンビ・バナナマンの設楽統（52）が、自身がMCを務める15日放送のフジテレビ系『ノンストップ!』（毎週月〜金 前9：50）に生出演。あすの放送を欠席するとし、理由を伝えた。
【写真】神田愛花「ディカプリオに似てる」夫・バナナマン日村勇紀
番組冒頭、「あした木曜日ですけど僕いないんで、すみません」と報告。共演者から理由を聞かれ「人間ドック行くんで…」と答えた。
続けて「1回、この前、行って。大丈夫そうだったんですけど、平日しかやってないところで」と説明。「（番組側から）休んでくださいって」「だから明日いませんので」などと話すと、共演者は「大事です！」と声をかけた。
【写真】神田愛花「ディカプリオに似てる」夫・バナナマン日村勇紀
番組冒頭、「あした木曜日ですけど僕いないんで、すみません」と報告。共演者から理由を聞かれ「人間ドック行くんで…」と答えた。
続けて「1回、この前、行って。大丈夫そうだったんですけど、平日しかやってないところで」と説明。「（番組側から）休んでくださいって」「だから明日いませんので」などと話すと、共演者は「大事です！」と声をかけた。