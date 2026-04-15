設楽統（バナナマン） （C）ORICON NewS inc.

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　お笑いコンビ・バナナマンの設楽統（52）が、自身がMCを務める15日放送のフジテレビ系『ノンストップ!』（毎週月〜金　前9：50）に生出演。あすの放送を欠席するとし、理由を伝えた。

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　番組冒頭、「あした木曜日ですけど僕いないんで、すみません」と報告。共演者から理由を聞かれ「人間ドック行くんで…」と答えた。

　続けて「1回、この前、行って。大丈夫そうだったんですけど、平日しかやってないところで」と説明。「（番組側から）休んでくださいって」「だから明日いませんので」などと話すと、共演者は「大事です！」と声をかけた。