京都府南丹市で行方不明になっていた男子児童が13日遺体で見つかりましたが、警察は、男児の自宅に死体遺棄の疑いで家宅捜索に入りました。

（MBS・山中真アナウンサー 15日午前11時50分ごろ）「京都府南丹市にある安達結希さんの自宅前です。30分ほど前から雨が強くなってきました。自宅前の道には警察官も多くいて、朝から規制線が張られ一般車両は通れない状況になっています。今朝早く自宅を訪れた捜査員はメジャーを使って道や自宅につながるスロープの幅を測ったり、時折、親族とみられる人と外へ出てきて話を聞いているというような姿も見られました」

南丹市園部町に住む11歳の小学生、安達結希さんは13日、南丹市の山林で遺体で見つかりました。

14日、遺体の身元が安達さんと確認されたことなどから警察は、死体遺棄の疑いで15日朝から家宅捜索しています。

安達さんは3月23日、父親が学校そばの駐車場まで送り届けたとされ、その後、行方が分からなくなっていることが分かりました。連日、警察が安達さんの行方を捜索し13日、小学校から南西に約2キロ離れた山林で安達さんの遺体が見つかりました。

遺体を詳しく調べたところ、死因は不詳で、死亡したのは3月下旬ごろだということです。捜索は今も続いているものと思われます。警察は親族からも話を聞くなどして安達さんが行方不明になった経緯などを調べています。