甲本雅裕、愛車のスズキでキャンプへ 自然の中での2ショット写真に反響「カッコイイ」「相棒とキャンプ、楽しそう」「大人の遊びって感じ」
俳優の甲本雅裕（60）が13日、自身のインスタグラムを更新。愛車のスズキ『ジムニー』でキャンプに出かけたことを明かし、愛車と並んだ2ショットなどプライベートを楽しむ様子を紹介した。
【写真】「シートカバー自分でつけた」スズキの愛車の内装や外装、キャンプの様子
甲本は昨年10月、「わーい 新しい相棒がやってきた」「次からキャンプはこれで行くど！」と、新しい車が納車されたことを報告。
白いボディの車で、「シートカバー自分でつけた ビンテージぽうて雰囲気あるコールテン！今じゃコーデュロイ言うらしいのぉ」（原文ママ）と、ベージュ調のシートは自ら設置したことも明かしていた。
この日の投稿では、愛車に乗って久しぶりにキャンプに出かけたことを紹介。
「ガタガタ道になればなるほど喜ぶ相棒 肉を焼いとっても、朝メシ食っててもな〜んも言わずにジッとしとる」「荷物を積み始めるとバタンバタン音たてて騒ぎはじめるから帰りは散々走りまくって1番高いメシ食いやがった ご馳走さんくらい言え また行こな」と“相棒”の車に話しかけるようにユーモアたっぷりにつづり、愛車との写真のほか食事や淹れたてのコーヒーを楽しむ様子を写真で披露している。
コメント欄には「最高だ！」「相棒とキャンプ、楽しそう」「大人の遊びって感じ」「やっぱりテントとジムニーのショット最強ですね」「やんちゃな相棒君 楽しそう」「カッコイイ キャンプ素敵です お料理もおいしそう」「自然に囲まれた中での最高の食事ですね！」「暑すぎず寒すぎず良い時期ですね」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「シートカバー自分でつけた」スズキの愛車の内装や外装、キャンプの様子
甲本は昨年10月、「わーい 新しい相棒がやってきた」「次からキャンプはこれで行くど！」と、新しい車が納車されたことを報告。
白いボディの車で、「シートカバー自分でつけた ビンテージぽうて雰囲気あるコールテン！今じゃコーデュロイ言うらしいのぉ」（原文ママ）と、ベージュ調のシートは自ら設置したことも明かしていた。
「ガタガタ道になればなるほど喜ぶ相棒 肉を焼いとっても、朝メシ食っててもな〜んも言わずにジッとしとる」「荷物を積み始めるとバタンバタン音たてて騒ぎはじめるから帰りは散々走りまくって1番高いメシ食いやがった ご馳走さんくらい言え また行こな」と“相棒”の車に話しかけるようにユーモアたっぷりにつづり、愛車との写真のほか食事や淹れたてのコーヒーを楽しむ様子を写真で披露している。
コメント欄には「最高だ！」「相棒とキャンプ、楽しそう」「大人の遊びって感じ」「やっぱりテントとジムニーのショット最強ですね」「やんちゃな相棒君 楽しそう」「カッコイイ キャンプ素敵です お料理もおいしそう」「自然に囲まれた中での最高の食事ですね！」「暑すぎず寒すぎず良い時期ですね」など、さまざまな声が寄せられている。