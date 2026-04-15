ビーケージャパンホールディングスは、ジューシーで香ばしい直火焼きの100％ビーフパティを使用した大型本格バーガー「ワッパー」と、キンキンに冷えた「コカ・コーラ」の最高の組み合わせが楽しめるバーガーキングのフードトラックが全国各地をめぐる「KING ON TOUR 2026」を実施する。第1弾として初上陸となる宮崎県宮崎市・佐賀県佐賀市・山口県山口市への出店が決定した。

バーガーキングは、日々全国各地から新規出店の希望が多数寄せられている。2019年5月末に全国で77店舗だったバーガーキングの国内店舗数は約7年間で273店舗増加し、約4.5倍の合計350店舗（4月14日時点）にまで拡大してきた。今後も引き続き積極的な新規出店を計画しているが、全国の消費者から多くの出店要望の声が寄せられており、対応が追いついていないという。

そこでバーガーキングは、まだお店がないエリアの人々にも直火焼きの100％ビーフパティのおいしさを届けるため、フードトラックで全国各地をめぐる。今年はまだバーガーキングが上陸できていないエリアから、第1弾として宮崎県宮崎市・佐賀県佐賀市・山口県山口市を選定し出店を決定した。山口県に関しては、昨年フードトラックで下関市へ出店したが、今回は山口市に初上陸する。

フードトラックでは、バーガーキングの人気商品「ワッパーチーズ」と限定販売メニュー「スパイシーBBQワッパー」の2種を提供する。セットのドリンクは「コカ・コーラ」と「コカ・コーラ ゼロ」の2種から選べる。



ワッパー チーズ＋「コカ・コーラ」

「ワッパーチーズ」は、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティにコクのあるチェダーチーズを重ね、フレッシュなレタス、トマト、オニオン、味のアクセントのピクルスを、クリーミーなマヨソースとケチャップで仕上げた、バーガーキングの王道のおいしさを楽しめる人気商品となっている。



スパイシーBQQワッパー＋「コカ・コーラ」

「スパイシーBBQワッパー」は、直火焼きの100％ビーフパティにフレッシュなレタス、トマト、オニオン、味のアクセントのピクルスを重ね、コク深く渋みのあるおいしさが特長の「ブルズアイ BBQソース」と唐辛子の辛味×ニンニクの旨味、豆板醤の隠し味をプラスした「特製旨辛スパイシーソース」のダブルソースで仕上げた、フードトラックでしか味わえない限定メニューになっている。

またフードトラック限定の特典として「ワッパーチーズ」「スパイシーBBQワッパー」のいずれかのセットを購入ごとに、フードトラックが出店する各地名入り「バーガーキングKING ON TOUR限定ステッカー」を1枚提供する。ぜひ限定ステッカーのコレクションにも挑戦してみてほしいう考え。

フードトラックでの販売のため、1日300〜400セット限定での販売を予定している。売り切れ次第、販売終了となる。また商品の提供に時間がかかる場合がある。

バーガーキングのお店が近くになく出店を待ち望んでいる人々、バーガーキングのフードトラックで、直火焼きの100％ビーフパティを使用した大型本格バーガー「ワッパー」とキンキンに冷えた「コカ・コーラ」の最高の組み合わせを体験そてほしい考え。

現在、7月以降のフードトラックの出店先について検討している。第2弾の発表は6月頃を予定している。バーガーキングからの続報にもぜひ期待してほしいとのこと。

「ワッパー」はバーガーキングーの約1.4の看板商品で、一般的なハンバーガ倍の大きさの大型バーガー。バーガーキング自慢の焼き直火100％のビーフパティにフレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜、味のアクセントのピクルスを重ね、トーストしたセサミバンズでサンドした。クリーミーなマヨソースとケチャップで仕上げている。直火焼きされた肉のおいしさ、食事としての完成度、満足感をぜひ楽しんでほしいという。

バーガーキングは、一般的なバーガーチェーンとは違い、独自のブロイラーを用いてビーフパティを直接、火で焼いて調理する「直火焼き方式（Grilled）」を採用。余分な油が落ち、必要な肉汁を溜め込んだ、ジューシーでスモーキーなビーフパティに仕上がる。肉のおいしさを存分に楽しめる、バーガーキングのこだわりになっている。

［小売価格］

ワッパー チーズ＋「コカ・コーラ」or「コカ・コーラ ゼロ」：1000円

スパイシーBQQワッパー＋「コカ・コーラ」or「コカ・コーラ ゼロ」：1000円

（すべて税込）

［日程］

宮崎市：4月24日（金）〜26日（日）

佐賀市：5月15日（金）〜17日（日）

山口市：6月5日（金）〜7日（日）

ビーケージャパンホールディングス＝https://www.burgerking.co.jp