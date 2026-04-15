京都府南丹市の山林で見つかった遺体が安達結希君と確認されてから一夜明けた１５日、同市教育委員会が記者会見を開いた。

国府常芳・教育長は「かけがえのない命が失われた悲しみに心よりお悔やみ申し上げる」と弔意を示した。京都府警による安達君宅の捜索については「関知していない」としてコメントを差し控えた。

午前１０時から市役所で行った記者会見で、国府教育長は「安らかな永眠を心から祈っている」と述べた。同席した市教委の山田啓亮・教育参事は、安達君について「明るく元気な子どもさん。友だちとも仲良く遊ぶ姿が見られたと聞いている」と話した。

捜索について質問を受けた国府教育長は、「それについては警察で対応している」とするにとどめた。

市教委側は、児童への影響も大きいとして、スクールカウンセラーの勤務日数を週１日から４日に増やし、緊急的に１人増員して２人態勢で心のケアにあたっていることを明らかにした。府教委と連携し、必要に応じ児童の面談を実施するという。

また、安達君が行方不明とわかった３月２３日に学校で出欠確認が不十分だったことを改めて陳謝。市内各校に出欠確認の徹底を求めたほか、学校周辺の死角を減らすため、防犯カメラの増設を準備しているとした。

園部小では、保護者らの要望などを踏まえ、持ち込みを原則禁じていた携帯電話やＧＰＳ（全地球測位システム）機器の持参も許可するといった対応を進めている。

１４日に臨時休校としていた園部小は１５日、授業を再開した。児童らは、警察官や市教委職員らが見守る中、保護者とともに登校した。市教委によると、１７日までは全学年で午前だけの短縮授業にする。