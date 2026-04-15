南キャン山里亮太、妻・蒼井優との結婚を事前報告した大物芸能人とは その時言われた“夫婦円満の教え”実践
【モデルプレス＝2026/04/15】お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が2026年4月14日、日本テレビ系バラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（毎週火曜21時〜）に出演。妻で女優の蒼井優との結婚について、事前に報告していた大物芸能人を明かした。
【写真】妻は蒼井優 南キャン山里が事前に結婚報告した74歳落語家
この日、同番組では「身近な危険！爆発体験！」をテーマにトークが展開され、山里は「妻が大切にしている木のお椀があったんですけど」と口に。続けて「レンジで木のお椀をやっちゃいけないって知らなくて」と木の椀を温めると破損、発火の危険があることを知らずにレンジで温めたことを振り返り「（椀に）ヒビが入っちゃったんですよ」と告白した。
MCを務める落語家の笑福亭鶴瓶から「（蒼井から）怒られたやろ？」と聞かれると、山里は「そしたら、すぐ謝るって決めてて」と返答。そして「結婚の報告を事前にした人の1人がべー師匠（鶴瓶）。そのべー師匠が、僕が『結婚します』って言った時『ええか？何があっても何も考えずにごめんなさいって言え』って」と鶴瓶からの教えを実践していることを明かしていた。
山里と蒼井は、2019年4月に交際をスタートし、同年6月、交際期間わずか2か月で結婚。2022年8月10日深夜のTBSラジオ「山里亮太の不毛な議論」（毎週水曜25時〜）にて、山里は第1子となる長女が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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【写真】妻は蒼井優 南キャン山里が事前に結婚報告した74歳落語家
◆山里亮太、笑福亭鶴瓶からの教え明かす
この日、同番組では「身近な危険！爆発体験！」をテーマにトークが展開され、山里は「妻が大切にしている木のお椀があったんですけど」と口に。続けて「レンジで木のお椀をやっちゃいけないって知らなくて」と木の椀を温めると破損、発火の危険があることを知らずにレンジで温めたことを振り返り「（椀に）ヒビが入っちゃったんですよ」と告白した。
◆山里亮太＆蒼井優、2019年に結婚
山里と蒼井は、2019年4月に交際をスタートし、同年6月、交際期間わずか2か月で結婚。2022年8月10日深夜のTBSラジオ「山里亮太の不毛な議論」（毎週水曜25時〜）にて、山里は第1子となる長女が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
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