“下半身スキャンダル”で活動中断、福山雅治の曲もカバーしたG.NA　ウエディングドレス姿に注目…結婚か？

性売買疑惑で表舞台を去った歌手のG.NA（ジナ）が、ウエディングドレス姿の近況を公開し、注目を集めている。

G.NAは4月14日、自身のSNSに「with my younger self love again（幼い頃の自分を再び愛するようになった）」という意味深なメッセージとともに、1枚の写真を投稿した。

【写真】G.NA、近況ショット

公開された写真の中でG.NAは、純白のウエディングドレスにブーケを手にし、明るい笑顔を浮かべている。ドレスに帽子を合わせたセンスのあるスタイリングが目を引くなか、隣にいる少女の手を優しく握る姿が印象的だ。

G.NAがどのような理由でウエディングドレスを着ているのかに関心が集まっており、投稿を見たネットユーザーからは「結婚するのではないか」という反応が続いている。

これに先立ち、G.NAは先月「2am. madness」というコメントとともに短い動画を公開し、音楽制作をしているような様子を見せ、復帰への期待を高めていた。この動画では、鼻歌を口ずさむシーンが収められ、ファンの関心を集めた。

（写真＝G.NA SNS）

G.NAは2010年にデビューしたが、2016年に性売買をめぐる疑惑が報じられ、活動を休止した。当時の報道では、2015年にアメリカ・ロサンゼルスで在米韓国人事業家と関係を持ったとされるほか、同年7月にも別の事業家から1500万ウォン（約150万円）を受け取ったと伝えられた。

最終的にG.NAには、性売買あっせん等行為の処罰に関する法律違反で、罰金200万ウォン（約20万円）が言い渡された。判決後、すべての活動を中断しカナダへ渡り静かに過ごしてきたが、昨年頃から近況写真の投稿が増えたことで、歌手復帰の可能性を指摘する声も出ている。

◇G.NA プロフィール

1987年9月13日生まれ、カナダ出身。本名Gina Jane Choi。2007年にガールズグループ「オソニョ」としてデビューする予定だったが、会社の資金問題で失敗。2010年7月、デジタルシングル『Things I’d Like to Do With My Lover』でソロ歌手としてデビュー。さまざまな韓国アーティストが参加した福山雅治のトリビュートアルバム『With Special Guests Fukuyama Masaharu Remake』では、『milk tea』をカバー。しかし2016年の性売買スキャンダルによって活動を中断し、現在はカナダに定住している。