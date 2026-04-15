出産や母親役はキャリアの終焉ではない　『美男ですね』パク・シネの第二子妊娠やハン・ヒョジュの“選択”が示す変化

始まりの季節である春に、韓国芸能界から温かいニュースが届いた。

ドラマ『美男＜イケメン＞ですね』などで、日本でも“韓流女神”として高い人気を誇る女優パク・シネが、第2子を妊娠したというのだ。

【写真】パク・シネ「世界一綺麗な妊婦」

2022年1月に1歳下の俳優チェ・テジュンと結婚式を挙げ、同年5月に第1子を出産。現在は安定期に入っており、今秋に出産予定だという。

（写真提供＝OSEN）パク・シネ

30代半ばにして2人の子どもを持つ。一見すればごく自然な人生の歩みに見えるが、現在の韓国芸能界では、極めて異例といえるのだ。

トップ女優たちの人生とキャリアのリアル

実際、パク・シネと同世代である30代のトップ女優たちを見渡すと、その多くが独身である。

現在、韓国ドラマ界を牽引するチョン・ジョンソ（31）、ハン・ソヒ（32）、パク・ウンビン（33）、キム・ゴウン（34）、ナナ（34）、クォン・ナラ（35）、パク・ボヨン（36）といった面々は、いずれも独身だ。彼女たちはトップ女優としての地位を確立し、休む間もなく続々と話題作に出演し続けている。

もちろん、早くに結婚し家庭を持つことだけが人生の正解ではない。自らの意志で独身を貫き、キャリアを積み上げていく生き方もまた、一つの輝かしい選択である。その中で、30代にして2児の母というライフステージに立った主演級女優は、あくまで韓国女優という枠組みにおいて驚くほど少ないという事実がある。

（写真提供＝OSEN）『梨泰院クラス』などで知られるクォン・ナラ

韓国は現在、世界最低水準の出生率を記録している反面、高学歴化が進んだ女性たちの間では結婚や出産よりも社会的な成功を優先する傾向が強まっている。それは芸能界においても例外ではないと思われる。

パク・シネの女優人生は子役からスタートし、スキャンダルなく「誠実に育った子役の代表例」として業界の信頼を勝ち取ってきた彼女ならではの、極めて稀なケースであることは否定できない事実だ。

「キャリアの中断」という残酷な現実

では、なぜ、多くのトップ女優が結婚や出産を躊躇、あるいは先延ばしにするのか。そこには、韓国芸能界特有の深刻な構造的問題、いわゆる「経歴断絶（キャリアダウン）」への恐怖があると見られる。

妊娠・出産は、どうしても母親への比重が重くなってしまう。これは身体的な変化を伴う女性俳優にとって避けては通れない事実だ。ただ、トレンドの移り変わりが異常なほど速い韓国コンテンツ業界において、数年のブランクは致命傷になりかねない。

30歳で結婚・妊娠を経験したパク・ハソン（38）は過去、自身の経験を赤裸々に語り、波紋を呼んだこともある。2020年に出演したウェブ番組で彼女は、結婚と出産を経て約4年間の空白期間を余儀なくされたあと、「自分にも子どもがいる既婚男性のプロデューサーや俳優でありながら、キャスティングの際には“未婚の女優としか仕事をしない”と公言する者がいた」と告白していた。

（写真提供＝OSEN）パク・ハソン

このエピソードは、女優が「誰かの妻」や「誰かの母」というレッテルを貼られた瞬間、コンテンツの消費対象としての価値を一方的に下げられてしまう、業界の根深い偏見を露呈させたと言えるだろう。

「母親役」という名の檻

さらに高い壁として立ちはだかるのが、「母親役」へのイメージ固定だ。韓国ドラマには、伝統的に「国民の母」などと呼ばれるベテラン女優たちが存在する。しかし、その裏側では、年齢を重ねた女優たちが演じられる役のバリエーションが極端に制限されてきた歴史がある。

キャリア30年超えの大物女優オム・ジョンファ（56）は2023年、英『BBC』の取材に対し、自身のキャリアを振り返りながらこう証言していた。

「30歳を過ぎると、主役の座は掴めなかった。35歳を過ぎると、家族の母親役ばかりが演じることが多かった。才能豊かで美しい女性でさえ、年齢のせいでスクリーンから姿を消してしまうのです」

（写真提供＝OSEN）オム・ジョンファ

また、キム・ボヨン（68）やパク・ジョンス（72）といった大ベテランたちも、出演作のほとんどで母親や姑を割り当てられ、個人の自意識よりも“家族の中の歯車”としての役柄を求められ続けてきたと過去に語っていた。

年齢や結婚で一度母親のイメージが付着すれば、ロマンスの主役からは遠ざかり、ステレオタイプな「息子の結婚に反対する姑」や「夫の浮気に憤る妻」といった、厚みのないキャラクターの檻に閉じ込められてしまう。この固定化への恐怖こそが、女優たちがライフステージを進める上での最大のブレーキとなっていたという見方もある。

変化しつつある「母親役」の境界線

しかし、こうした閉塞感漂う業界の慣習や流れは今、少しずつ、だが確実に変わりつつある。その変化を象徴する作品となったのが、Disney＋で配信され、世界的大ヒットを記録した『ムービング』（2023）だ。

この作品で、当時30代半ばだったハン・ヒョジュは、高校生の息子を持つ母親イ・ミヒョン役を引き受けた。かつての業界の常識であれば、彼女のようなトップ女優が、生活感に溢れた「とんかつ屋を営むオンマ（お母さん）」を演じることは、キャリア上の大きなリスクと見なされただろう。

（画像＝Disney＋）『ムービング』で高校生の息子を持つイ・ミヒョンを演じたハン・ヒョジュ

しかし、ハン・ヒョジュは、一人で息子を懸命に育てる母親の情愛と、かつて諜報員として暗躍した冷徹な強さを見事に同居させた。彼女が演じたのは、単なる母ではなく、自らの足で立ち、愛する者を守るために戦う一人の人間だった。この演技は熱狂的な支持を集め、「若いうちに母親役を演じると損をする」という固定観念を、「演技の幅を広げる最高の機会」へと書き換えたと言える。

そして今回、第2子の妊娠を発表したパク・シネもまた、その流れを加速させている。かつてパク・ハソンが直面したような「4年の断絶」という過酷な現実に対し、パク・シネは第1子出産後、驚くほど短期間での復帰を果たし、キャリアを途切れさせていない。

なぜ彼女は、業界の「偏見」という壁をすり抜けることができたのか。そこには、子役時代から積み上げてきた圧倒的な実績と「信頼」という強固な土台があった。加えて、Netflixなどのストリーミングサービスの普及により、作品数そのものが爆発的に増加し、描かれる女性像が多様化したという時代の追い風も見逃せない。一昔前なら「退場」を余儀なくされたライフステージにおいて、今の彼女には、その経験値さえも「深み」として受け入れる多様なステージが用意されていたのである。

（写真提供＝OSEN）ハン・ヒョジュ

実際に彼女は復帰後、『ドクタースランプ』『悪魔な彼女は判事』（2024）といった作品で主演を務め、今年に入っては『Missホンは潜入捜査中』が配信されるなど、八面六臂の活躍を見せている。母となってもなお、挑戦を止めずトップスターの地位を堅持する彼女の姿は、結婚や出産がキャリアの終焉ではなく、むしろ表現者としての深みを増す糧になることを証明している。

韓国ドラマの未来

現在、ストリーミングサービスの普及により、韓国ドラマの女性像は急速に多様化している。復讐に燃える女性を描いた『ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜』や、自閉スペクトラム症を抱える女性弁護士が主人公の『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』のように、これまでにない女性キャラクターが次々と誕生している。

そこにパク・シネやハン・ヒョジュのように、これまでなんとなく漂っていた常識を打ち破る女優が増えていくことで、韓国コンテンツはより多層的なリアリティを獲得していくだろう。

出産を経て、さらに進化したパク・シネは、どのような演技を見せてくれるのか。その期待は変わりゆく時代を象徴する存在として、これまでのどの作品よりも注目度が高まっている。