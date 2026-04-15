【資さんうどん】新商品「資たま丼」など2種を発売　九州・山口エリアは「399円」の特別価格

うどんチェーン「資さんうどん」は、2026年4月16日（木）から、新商品「資たま丼」と「かけおにセット」を一部店舗で発売する。

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九州・山口エリアの店舗では、リーズナブルな税込399円で提供。その他のエリアでも価格を変えて展開される。

「資たま丼」は、こだわりの丼出汁に、玉ねぎ・天かすを加え、玉子でとじた一品。とろとろの玉子と、玉ねぎの甘味、出汁を吸った天かすがアクセントを添える。

「かけおにセット」は、モチモチの麺がシンプルに味わえる「かけうどん」と、「白おにぎり」のセット商品。無料の「天かす」や「とろろ昆布」で味変も可能。同商品は、朝定食の時間帯のみの提供になるという。

【資さんうどん】

1976年に創業。北九州市を中心に、現在、1都1府16県で100店舗以上展開している北九州発祥のうどんチェーン店。うどんや丼などの豊富なメニューで、幅広い利用者に親しまれている。

〈「税込399円メニュー」ラインナップ〉

◆資たま丼：税込399円

◆【朝限定】かけおにセット：税込399円

●かけうどん単品：税込399円

※掲載の価格は九州・山口エリア店舗の価格。他エリアでの提供価格は異なる

※朝定食を実施していない店舗では「かけおにセット」の提供はない

※「かけおにセット」の麺をそば・細めんに変更することはできない

※「かけおにセット」はテイクアウト不可