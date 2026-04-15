声優で俳優の津田健次郎が１５日、都内で行われた「Ｓｃｈｉｃｋ ＨＹＤＲＯリニューアル・肌ケア啓発ＰＲイベント」に出席した。

男性用シェービングジェルの「ＨＹＤＲＯ」が３月にリニューアルされたことに合わせて行われたイベント。ＣＭに出演し、ナレーションも担当している津田は「光栄でした。大きい企業さんからお声がけしていただいて、予想外でした」とオファーに感謝した。ＣＭ内では鏡の中の自身を演じる場面もあるが、「実は角度とかすごく大変だった。綿密に細かくやりました。おかげでよく出来たＣＭになりました」と撮影を振り返った。

イベントには、昨年のＭ―１グランプリ王者「たくろう」も登場。初の共演というが、津田は「本当に好きで…。Ｍ―１の（決勝の）どちらのバージョンのネタも何回見たか分からないくらい、お２人のネタが本当に大好き。今日はめちゃくちゃうれしいです」とファンであることを明かした。直接の告白にたくろうのきむらバンドも「うれしいな」と驚いた様子だった。

ひげそりに関するクイズパートでは、たくろうの２人はボケ回答を連発。それに対し、津田は声を上げながら笑顔をみせるなど、２人との貴重な共演を楽しんでいた。