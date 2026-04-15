【漢字クイズ】「隼」はなんて読む？動きの速い動物を表す常識漢字！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「隼」はなんて読む？ 「隼」という漢字を見たことはありますか？ 空を飛ぶ動物を表す漢字ですよ。 いったい、「隼」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「はやぶさ」でした！ はやぶさというと、飛行が速く、空中で狩りをする鳥の姿が思い浮かびますよね。獲物に向かって急降下する姿に魅せられる人も少なくないでしょう。 また、「はやぶさ」という名前の新幹線や小惑星探査機も有名です。人の名前にも使われることが多く、「隼」は、人気のある漢字といえるでしょう。 とてもカッコいいイメージの「隼」という鳥と漢字、この機会にぜひチェックしてみてくださいね！ みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部