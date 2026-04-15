◆米大リーグ ドジャース―メッツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・メッツ戦に先発。今季初の連勝がかかる中、５回まで１安打１失点の好投を見せている。

ＷＢＣ米国代表で決勝戦に先発した右腕マクリーンとの投げ合い。山本は初回に１番リンドアに今季１号の先頭打者アーチを浴びたが、以降は５回まで１５人連続アウトとメッツ打線を完璧に料理。２回１死からベイティをスプリットで空振り三振、ビエントスをスライダーで空振り三振、３回先頭のセミエンをスプリットで見逃し三振とイニングをまたいだ３者連続三振もあった。５回を投げ終えた時点で６４球で効率的にアウトを重ねている。

前回７日（同８日）の敵地・ブルージェイズ戦では今季最長となる６回０／３を５安打１失点にまとめて２勝目。メジャー初対戦だった岡本和真内野手（２９）とは３打数１安打だった。１人で３勝を挙げてＭＶＰに輝いた昨年のワールドシリーズ以来となるトロントで大きなブーイングを浴びながら力投。開幕から３試合連続のクオリティースタート（６回以上自責３以下）となったが、それでも「結果的にはまあまあいいですけど、感覚的にもうちょっとな感じがすごいある。次はセットポジションの時にもうちょっと感覚良く空振り取れたり、そういったように取り組みたい」と話していた。

ＷＢＣに出場した今季は開幕から中５日の登板が続いていたが、この日は中６日でのマウンド。今季成績は試合前の時点で３試合で２勝１敗、防御率２・５０となっていた。