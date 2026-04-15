華原朋美、ミニスカコーデで6歳長男とUSJ満喫 親子2ショット多数公開「めちゃめちゃ楽しそう」「可愛い親子」
歌手の華原朋美（51）が13日、自身のインスタグラムを更新。長男（6）と満喫したユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）での親子2ショットを多数披露した。
【写真】「可愛い親子」ミニスカコーデでUSJを満喫する華原朋美＆長男の親子2ショット
3月に、長男が保育園を卒園したことを報告した華原は、「子供がずっとずっと行きたかったUSJ わくわくしながら行ってきました」と、ミニスカートにブーツを合わせたコーディネートで長男との楽しげな写真や、JAWSのサメと撮影した愛らしいショット、スーパー・ニンテンドー・ワールドを満喫する姿など、複数枚の写真を披露している。
「約束していたからやっと叶えてあげられて良かったです」とつづり、「最高に楽しかったです 幸せでした」と満喫した様子を見せ、「帰りにスキップしてくれた可愛い息子の姿は忘れません」と、息子の純粋な喜びを目の当たりにした感動を明かした。
コメント欄には「めちゃめちゃ楽しそう」「可愛い親子」「素敵な親子写真」「最高の思い出」などの声が寄せられている。
【写真】「可愛い親子」ミニスカコーデでUSJを満喫する華原朋美＆長男の親子2ショット
3月に、長男が保育園を卒園したことを報告した華原は、「子供がずっとずっと行きたかったUSJ わくわくしながら行ってきました」と、ミニスカートにブーツを合わせたコーディネートで長男との楽しげな写真や、JAWSのサメと撮影した愛らしいショット、スーパー・ニンテンドー・ワールドを満喫する姿など、複数枚の写真を披露している。
「約束していたからやっと叶えてあげられて良かったです」とつづり、「最高に楽しかったです 幸せでした」と満喫した様子を見せ、「帰りにスキップしてくれた可愛い息子の姿は忘れません」と、息子の純粋な喜びを目の当たりにした感動を明かした。
コメント欄には「めちゃめちゃ楽しそう」「可愛い親子」「素敵な親子写真」「最高の思い出」などの声が寄せられている。