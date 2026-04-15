【TIF2026】第3弾出演者発表 FRUITS ZIPPER櫻井優衣、CANDY TUNEらASOBISYSTEM所属の全10組が決定
7月31日、8月1日、2日の3日間、お台場・青海周辺エリアにて開催する世界最大のアイドルフェス『TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック』（以下、TIF2026）の出演者第3弾が発表された。
【写真】『TIF』に出演が決定したASOBISYSTEM10組一覧
第3弾出演者は、ASOBISYSTEM所属の全10組。日本のアイドル文化を世界へ発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」からFRUITS ZIPPERのメンバーとして活動し、2025年にはソロメジャーデビューも飾った「櫻井優衣」、TikTokで大ヒットし昨年NHK紅白歌合戦に初出場を果たした「CANDY TUNE」、結成2周年を迎え、単独アリーナ公演も発表された「SWEET STEADY」、韓国の音楽番組に出演し、日本国内にとどまらず海外でも人気を集める「CUTIE STREET」をはじめ、「MORE STAR」、「KAWAII LAB. MATES」、「KAWAII LAB. SOUTH」が出演。さらに2025年始動の新アイドルプロジェクト「PEAK SPOT」に所属する、「fav me」、「Toi Toi Toi」、「log you」が出演する。
TIFは2010年に初開催し、15周年を迎えた昨年の『TIF2025』では、総勢214組・1561人のアイドルが出演。3日間で約8万5千人を動員し、最終日の単日券は2年連続でSOLD OUTになる等、記念イヤーにふさわしい盛況となった。
■出演者名（第3弾発表）※50音順
KAWAII LAB. SOUTH / KAWAII LAB. MATES / CANDY TUNE / CUTIE STREET / 櫻井優衣 / SWEET STEADY / Toi Toi Toi / fav me / MORE STAR / log you
【写真】『TIF』に出演が決定したASOBISYSTEM10組一覧
第3弾出演者は、ASOBISYSTEM所属の全10組。日本のアイドル文化を世界へ発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」からFRUITS ZIPPERのメンバーとして活動し、2025年にはソロメジャーデビューも飾った「櫻井優衣」、TikTokで大ヒットし昨年NHK紅白歌合戦に初出場を果たした「CANDY TUNE」、結成2周年を迎え、単独アリーナ公演も発表された「SWEET STEADY」、韓国の音楽番組に出演し、日本国内にとどまらず海外でも人気を集める「CUTIE STREET」をはじめ、「MORE STAR」、「KAWAII LAB. MATES」、「KAWAII LAB. SOUTH」が出演。さらに2025年始動の新アイドルプロジェクト「PEAK SPOT」に所属する、「fav me」、「Toi Toi Toi」、「log you」が出演する。
■出演者名（第3弾発表）※50音順
KAWAII LAB. SOUTH / KAWAII LAB. MATES / CANDY TUNE / CUTIE STREET / 櫻井優衣 / SWEET STEADY / Toi Toi Toi / fav me / MORE STAR / log you