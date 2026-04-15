たくろう赤木、イベントで熱すぎる意気込み 企業PRのために「生まれた命でございます」
声優・俳優の津田健次郎、お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が15日、都内で行われた『Schick HYDRO リニューアル・肌ケア啓発PRイベント』に参加した。
【集合ショット】意外な組み合わせ！津田健次郎＆たくろう
初対面となったが互いに「存じ上げております」とあいさつ。津田は『M-1』王者となったたくろうのファンだそうで「ネタを何回見たかわからないぐらい。本当に好きで。『M-1』のどっちのネタも見ました。ご一緒できて、めちゃくちゃうれしいです」と喜んでいた。
CMの出演者となる津田に対し、“肌ケアを知らない2人”としてたくろうはイベントに登場。『M-1』優勝後はPRイベントに引っ張りだことなっている、たくろう。イベントには慣れたか、という質問が飛ぶと、きむらは「まだまだ慣れておりません。ウケた試しもございません」と苦笑い。一方の赤木は「完全に慣れました。企業様に呼んでいただいて、たくさんの商品のいいところを説明する。そのために生まれた命でございます。なんでもやらせていただきます」と熱すぎる意気込みを語り、きむらから「CMタレントだなぁ」とツッコまれていた。ただ、直後に赤木はマイクを使い忘れてコメントするハプニングも。全員からツッコミを受けながらも「慣れております」と苦笑いで返していた。
【集合ショット】意外な組み合わせ！津田健次郎＆たくろう
初対面となったが互いに「存じ上げております」とあいさつ。津田は『M-1』王者となったたくろうのファンだそうで「ネタを何回見たかわからないぐらい。本当に好きで。『M-1』のどっちのネタも見ました。ご一緒できて、めちゃくちゃうれしいです」と喜んでいた。