よく当たると大評判！　中津川りえの〈傾斜宮占い〉　全体運・対人運　4/15〜5/14

1998年に『婦人公論』に初登場した「傾斜宮占い」。以来、「ズバリ言い当てている」「日々の道しるべとして頼りにしている」と熱烈な支持を集めてきました。人間の本質を鋭く見抜くのはもちろん、具体的な行動の指針を示してくれるので、家族、社会とかかわりながら自分らしい生き方を模索する大人の女性にぴったり。晴れの日、曇りの日、雨の日があるように、人生の好調、不調のリズムも天の導きによって巡ります。運気の流れを読み解いて、日々を充実させましょう。

中津川流傾斜宮占いとは

人間の生年・生月日を五行と九方位に分類、組み合わせて生じた9種類の傾斜をシンボル化したものが九つの傾斜宮。これに中国の古典『易経』を加味したのが中津川流傾斜宮です。

あなたの傾斜宮は？

生年（ヨコ列・T=大正、S=昭和、H=平成／生年が表にない場合は、この配列にしたがって当てはめてください。T7はS2の列に、H12はT8の列になります）と、生月日（タテ列）の交わったところがあなたの傾斜宮です。

例：昭和43年10月1日生まれの傾斜宮は「乾宮」

4月15日〜5月14日の全体運・対人運

中津川りえ（なかつがわ・りえ）

占い師。1998年に「傾斜宮占い」を『婦人公論』に発表、以来熱烈な支持を集めている。最新刊『幸せガイドブック傾斜宮占い』（中公文庫）が発売中。「音読で喉の健康を維持しています。音訳ボランティア養成講座を受けたことを思い出しました」

全体運

「温泉に入る」絵。4月はゆったりつかってよいエネルギーを吸収して。連休中は風呂上がりのように元気はつらつ。勢いがあり、マイナスをはね飛ばせる。5月は湯冷めの心配が。事後処理やアフターケアをしっかり。

対人運

静かな水面に輪が広がるように、穏やかな交流を大きくする。5月は守りを堅く、少数の交流を大切に育てて。頼みごとはよく考えてから。家族とは結束固く。介護はソフトに対応。近隣とは急な変化を避けて。

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全体運

「チーズを熟成させる」絵。じっくり時間をかけ、予想以上のことを成し遂げられる。そのためにはあちこち手出しせず、決めたことに落ち着いて取り組もう。肩の荷が重くとも、頑張っただけ美味しいチーズになる。本物の力をつける時。

対人運

取捨選択の時。飽きたり負担を感じたりしている交流なら整理し、身軽に。大切な関係のみに絞って。家族とは現状維持。介護は根気よく。近隣とは近づきすぎず欠点に目をつぶる。

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全体運

「両腕を広げてバンザイする」絵。4月は両手いっぱいの夢を描き、それを叶える方法を具体的に考えよう。5月は実現するために一歩ずつ頑張って進む。

対人運

4月は積極的に新しい出会いを求めて。5月は長いつき合いほど大切に。家族とは相手に合わせる。介護は方針に従って。近隣とは前半は賑やか、後半は地味に。

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全体運

「パーティに出席する」絵。4月はフル活動を。連休中は特別な気分でうきうきと過ごしてOK。連休が明けても2次会や3次会へ流れ、やりすぎる傾向が。きっぱり切り替えて、早く通常ペースに戻そう。

対人運

4月は吉。5月は気持ちを引き締め、発言は慎重に。つい一言余分に言わぬよう。家族とは一緒に過ごす企画を。介護は4月と5月でギャップをつくらない。近隣とは後半に起きる勘違いに注意。

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全体運

「太陽が顔を出す」絵。4月は活発に動く時。輝くあなたに幸運の女神が引き寄せられてくる。思っていることへ一直線に進んで。5月は穏やかな夕暮れの時で天下泰平。波が起きないよう、静かに過ごす。

対人運

4月は笑顔を忘れずに。ちがうと思ったら切り替えて次の話題へ。また、一人に固執せず次へ、もっとよい出会いあり。5月は発言を控えめに。家族とは明るく。介護は楽観的が〇。近隣とは短時間で用を済ませる。

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全体運

「竹」の絵。すべきことや責任、叶えたい希望をはっきりさせ、次の日から実行を。1日5分間でもいい、毎日続けることが大切。すると竹のようにグンと力が伸び、目的を達成できる。

対人運

好き嫌いの感情は表に出さずに。4月は新しい出会い多し。5月は竹の節のように一定間隔で会うと〇。家族とは単刀直入に話し合う。介護はオープンに。近隣とはさっぱりと。

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全体運

「人事を尽くして天命を待つ」絵。すべきことをしたら、後は天に任せるつもりで大らかに過ごそう。先のことは心配せず、今を正直に生きれば満点。突発的なことに対するとっさの判断が素晴らしく、災い転じて福となす的なことあり。

対人運

同年齢や同性、趣味仲間、似た家庭環境など共感し合える人と仲よく。家族とは相手を優先して。介護は協調し、特別な時は自分の勘を信じて行動を。近隣とは少し距離を置く。

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全体運

「目まぐるしい天気」の絵。雨から晴れ、豪雨、突風と急変し予定が立てにくい時ゆえ、あれもこれもとつい頑張りすぎ。最後は穏やかな薄曇りに落ち着くので、状況が刻一刻変わっても一喜一憂せず飄々としていよう。

対人運

マイペースに。4月に頼まれごとをされたら断るか先延ばしを。5月は逆にあなたが相手に頼みごとをしたくなる。ほどほどでストップを。家族とは過干渉にならぬよう。介護は過不足なく。近隣とは距離を置いて。

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全体運

「トンネルをくぐり抜ける」絵。4月はトンネル内を爆走するように大忙しであっという間に過ぎる。トンネルを抜ける5月は爽やかな空気を吸い、風のように自由に振る舞って。

対人運

4月はつき合い悪くてもやむなし、必要最小限で。そのほかは先送りを。5月はつき合いよくして吉情報を得られる。家族とは各自のペースを尊重。介護はポカミスに気をつけて。近隣とはサラリとかわす。

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