この春、日本大学の式典に坂道グループが続けて出演した。3月25日の卒業式には日向坂46、4月8日の入学式には乃木坂46がサプライズで登場。式典という晴れの場にアイドルグループが立つこと自体も印象的だったが、より興味深いのは、その背景に卒業生メンバーの存在があったこと。日向坂46には金村美玖、乃木坂46には林瑠奈という同大学の卒業生がいるのだ。大学で学んだ時間やそこで築いた縁が、メンバー個人の経験として終わるのではなく、グループと外の世界との新たな接点へと広がっていく様子をリアルに感じられた出来事だった。

（関連：【画像】日向坂46、日本大学卒業式に出演！）

■日向坂46 金村美玖・乃木坂46 林瑠奈、“学び”を表現の武器へ

金村は大学進学を明かした際、「自分にできることを探していた時写真に出会って、大学で学ぶという選択をしておりました」と綴り、さらに「グループに還元できる人になりたい」という思いも明かしていた（※1）。ここで見えてきたのは、大学進学が単に活動と並行するもうひとつの選択肢だったわけではないということだ。むしろ、自分にできることを広げていくための延長線上に“学び”が位置づけられていた。

実際、金村は在学中から写真という分野をひとつの強みにしてきた。2024年9月には自身初の写真展『みとめる』を東京・New Galleryで開催し、同年8月からは雑誌『コマーシャル・フォト』（玄光社）で新連載もスタート。大学で学んでいることが、そのまま表現活動の幅へとつながっていったことがわかる。

加えて、卒業報告をしたブログでは、写真の技術だけではなく、クラスメイトとのディスカッションを通して「写真を撮る上で自分の気持ちを言葉することは必ず必要でそれを伝える力もなくてはならない」と綴っていたのも印象的だった（※2）。表現を磨くことと、自分の考えを言葉にすること。その両方を大学生活のなかで深めていったことが窺える。今回の日向坂46の卒業式出演もまた、金村の存在があったからこそ、大学とグループをつなぐ出来事として受け止められたのではないだろうか。

林は卒業報告のブログで、「大学で映画を学んでいました」と明かし、制作に向き合う時間のなかで「乃木坂46という自分の肩書き」を初めてコンプレックスに感じた時期があったことも率直に綴っていた（※3）。学業とアイドル活動の両立となると、どうしても忙しさやスケジュール管理の話に目が向きがちだが、実際には、グループの外にある場所で学ぶことによって「自分が何者なのか」を改めて考え直す時間にもなっていたのだろう。

日本大学も乃木坂46の入学式への出演について、林との特別な縁に触れていたが、大学という場所で学びながら活動を続けてきたメンバーが実際にいたこと、その4年間があったこと自体が、新入生に向けたメッセージになっている。林の大学経験は、専門性を身につけることに加えて、社会とどう向き合うかを考える時間でもあった。その積み重ねが、乃木坂46というグループの活動へとつながっていった意義は大きい。

■乃木坂46 小津玲奈は慶應義塾大学へ進学、グループを押し広げる可能性

今回の2つの式典出演も含め、近年の坂道グループメンバーの進学状況から見えてくるのは、アイドルにとって大学で学ぶことの意味が少しずつ変わってきているということだ。かつては、大学進学と聞くと、まず「アイドル活動と両立できるのか」という見方が先に立ちやすかった。しかし今は、大学で学んだことが仕事に変わり、そこで築いた縁がグループの外との接点を生んでいく。進学と勉学が個人の努力談にとどまらず、グループの可能性を広げるものになり始めているのだ。

その流れを考えるうえで、乃木坂46 小津玲奈の動きも見逃せない。小津は学業専念のため一定期間活動を休止していたが、この春のブログで活動再開を報告するとともに、慶應義塾大学に進学したことを明かした（※4）。小津にとっての大学生活もまた、この先の活動の中で新たな視点や表現、あるいはグループの外との接点へとつながっていく可能性を持ったものとして捉えられるだろう。金村や林が示してきたような流れが、小津にもこれから生まれてくるのかもしれない。

もちろん、大学に進学することがアイドルにとっての正解というわけではなく、あくまで選択肢のひとつである。進学しない道にも、大事なキャリアがある。ただ、この春に日本大学の式典へ坂道グループが続けて出演したことは、大学での経験がもたらした新たな動きにほかならない。そもそも近年は、メンバー自身が学業や進学について率直に言葉にする場面が以前よりも増え、将来のキャリアにつなげる姿勢が受け止めやすくなったという側面もあるだろう。

日本大学の卒業式と入学式に坂道グループが立ったこの春は、アイドルの“大学経験”がどんな意味を持っているのかを考えるうえで、象徴的な出来事だった。メンバー個人の大学生活が、グループ全体の可能性を広げていく。坂道グループは今、そんな変化の入り口に立っているのではないだろうか。

※1：https://www.hinatazaka46.com/s/official/diary/detail/54280※2：https://www.hinatazaka46.com/s/official/diary/detail/59403※3：https://www.nogizaka46.com/s/n46/diary/detail/104479※4：https://www.nogizaka46.com/s/n46/diary/detail/104482

（文＝川崎龍也）