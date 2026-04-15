きょう午後は雨雲が広がり、本降りの雨になりそうです。

【画像を見る】今後の雨シミュレーション いつどこで雨が降る？きょう正午～あす午前0時

正午前の名古屋市内です。朝から弱い雨が降ったりやんだりを繰り返しています。気温は18.3℃で、一枚軽く羽織るものがあるとよさそうです。

午後は、広い範囲で雨が降るでしょう。気温が上がらず、予想最高気温は、名古屋、岐阜、高山で19℃。津で18℃と、きのうより5℃前後低くなる所が多くなる見込みです。

今夜夜遅くまで本降りの雨に

【雨の予想】

午後は雨雲が広がって、広い範囲で雨具が活躍しそうです。今夜夜遅くまで、本降りの雨になる所が多くなるでしょう。





土曜まで雲多く 日曜以降は晴れて汗ばむ陽気に

雨がやむのはあす未明で、次第に天気は回復に向かいそうです。

【週間予報】

あす日中は、晴れる所が多くなるでしょう。気温が上がって、名古屋、岐阜、尾鷲では、最高気温が25℃と、夏日になりそうです。



その後、土曜日にかけて、雲の多い天気が続きますが、日曜以降は晴れて、最高気温が25℃前後に上がる日が続き、汗ばむ陽気になるでしょう。