木村カエラ、卒業式で“拳を上げる”ユニークショット＆手作り弁当公開「怒涛の日々」を一挙公開「卒業式服が可愛すぎる」
俳優・永山瑛太（43）の妻で歌手・木村カエラ（41）が14日、自身のインスタグラムを更新。ユニークな卒業式ショット＆手作り弁当を披露した。
【写真】「卒業式服が可愛すぎる」卒業式で“拳を上げる”ユニークポーズをする木村カエラ
木村は「3月末からここまで、怒涛の日々で、ようやく少し新生活に慣れてきたところです。バッタバタの日々。バッタになりそうです」と報告。「手はたくさん欲しいです。でも今しかないこの時間が愛しくも感じます」とつづり、「ちょっと振り返りの写真をドドッとあげます」と写真を多数披露している。
「卒業式」と記した写真には、「卒業証書」を模した背景の前で拳を上げ、うれしそうな表情をしたユニークな姿が捉えられていた。卒業式に参加したと思われる木村は、上下モノトーンカラーでそろえたシックなスタイリングで、個性を見せつつ落ち着いた雰囲気となっている。
さらに、おかずがぎっしり詰まった食欲そそる手作り弁当も披露。彩り豊かな見た目に「おいしそう」「食べてみたーい」の声が寄せられていた。
ほかにも、コメント欄には「卒業式服が可愛すぎる」「保護者っていうより、カエラちゃんが卒業したのかと思った」「素敵なお写真ばかりで癒される！」などの声が寄せられている。
木村は、永山と2010年6月に結婚を発表。同年10月に第1子、13年5月に第2子が誕生した。
【写真】「卒業式服が可愛すぎる」卒業式で“拳を上げる”ユニークポーズをする木村カエラ
木村は「3月末からここまで、怒涛の日々で、ようやく少し新生活に慣れてきたところです。バッタバタの日々。バッタになりそうです」と報告。「手はたくさん欲しいです。でも今しかないこの時間が愛しくも感じます」とつづり、「ちょっと振り返りの写真をドドッとあげます」と写真を多数披露している。
さらに、おかずがぎっしり詰まった食欲そそる手作り弁当も披露。彩り豊かな見た目に「おいしそう」「食べてみたーい」の声が寄せられていた。
ほかにも、コメント欄には「卒業式服が可愛すぎる」「保護者っていうより、カエラちゃんが卒業したのかと思った」「素敵なお写真ばかりで癒される！」などの声が寄せられている。
木村は、永山と2010年6月に結婚を発表。同年10月に第1子、13年5月に第2子が誕生した。