＜15日（水）の天気＞

日本の南に前線が停滞し、前線上を低気圧が進んでいます。低気圧に近い西日本を中心に雨が降っていて雨脚の強まっているところもあります。午後は低気圧の東進とともに東日本にも雨の範囲が広がる見込みです。九州では雨がやんでくる一方で、東海や北陸は昼頃から、関東は夕方以降、東北北部も夜には雨が降り出すでしょう。夜は関東沖に低気圧が進むため、関東周辺で降り方が強まる予想です。夜遅くお休みの時間帯には風も強まって、横殴りの雨になるかもしれません。北海道は引き続き晴れますが、気圧の谷の影響で、札幌周辺では雲が広がりやすくなるでしょう。

＜予想最高気温＞

雨の降るところは前日より低く、この時期らしい気温になりそうです。

札幌 14℃（＋1）

仙台 18℃（＋1）

東京 22℃（-3）

金沢 18℃（-3）

名古屋 19℃（-6）

大阪 22℃（-4）

広島 18℃（-4）

高知 20℃（-3）

福岡 17℃（-2）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

16日（木）は日差しが戻り広島や高知、鹿児島では25℃以上の夏日になる見込みです。17日（金）も晴れ間がありますが、九州では雲が多くなりそうです。18日（土）は広い範囲でくもりや雨となるでしょう。19日（日）以降は晴れる日が多く、各地で25℃前後まで気温が上がる予想です。沖縄は晴れて暑い日が多くなりますが、土日は雨が降るでしょう。

■北日本・東日本

東北南部や関東では16日（木）の朝まで雨の残るところがありますが、日中は各地で晴れ間が戻る見込みです。名古屋では最高気温25℃の夏日になりそうです。17日（金）も晴れるところが多いでしょう。18日（土）は北海道で雨が降り、そのほかは曇り空。

19日（日）は晴れて行楽日和、関東や東海で夏日が続出する見込みです。東京や宇都宮、名古屋で25℃、甲府は27℃まで上がる予想です。こまめに水分をとって熱中症に気を付けてください。