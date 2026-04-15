◇インターリーグ ブルージェイズ 9―7 ブルワーズ（2026年4月14日 ミルウォーキー）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29)が14日（日本時間15日）、敵地でのブルワーズ戦に「7番・三塁」で先発し、9回の同点打を含む4打数2安打1打点の活躍で勝利に貢献した。1試合複数安打は6日（同7日）のドジャース戦以来、出場5試合ぶりとなった。

3―4で迎えた9回無死二、三塁の第4打席で、ブルワーズ抑え右腕のメギルから三遊間を破る左前への同点適時打。ブルージェイズはなお無死一、三塁からA・ヒメネスの二ゴロで勝ち越すと、さらにクレメントの左前打で岡本が二塁からヘルメットを飛ばす激走で生還。6―4と2点を勝ち越した。

チームは9回裏に追いつかれたものの、延長10回に主砲ゲレロの適時二塁打などで3点を勝ち越し。その裏、2死三塁からコントレラスの三遊間へのゴロを岡本がグラブに当てながら捕れず（記録は内野安打）1点を許したものの、逃げ切って連敗を2でストップした。

岡本は7回1死走者なしの第3打席で、出場4試合ぶりの安打をマーク。二塁左へのゴロは遊撃手のオルティスが横っ飛びで抑えたものの、全力疾走で内野安打となった。一方、ブルワーズ先発の“怪物右腕”ジェイコブ・ミジオロウスキーには2打数ノーヒット。2回2死一塁の第1打席では93.4マイル（約150.3キロ）のスライダーにバットの先を折られて二直。5回1死走者なしの第2打席は94マイル（約151.3キロ）のスライダーを空振り、3球三振を喫した。