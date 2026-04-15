【宇佐美なお】最新デジタル写真集『TWO TONE』発売！8K高画質で迫る究極の造形美

グラビアをはじめ、レースクイーン、ラウンドガールと多方面で輝く、宇佐美なおの魅力を凝縮！ 普段より3、4kg増量して撮影に臨んだ、むっちり感のある意欲作です！

＜Gカップ×美脚＞ 宇佐美なお 、デジタル写真集＆イメージ動画『TWO TONE』 4月10日に発売！

宇佐美なお デジタル写真集『TWO TONE』表紙

～ファーストグラビア最新作『TWO TONE』を4月10日に発売～

株式会社Eye Factoryは4月10日、新グラビアレーベル「ファーストグラビア」より、宇佐美なおの最新デジタル写真集＆イメージ動画『TWO TONE』をリリース。

宇佐美なおはグラビア、レースクイーン、ラウンドガールとして多方面で活動中。本レーベルは映像表現の質を追求しており、今作のイメージ動画は最大8Kの高精細映像に対応した。彼女の繊細な表情や質感、現場の空気感を圧倒的な臨場感で再現している。

宇佐美なお

1998年生まれ、東京都出身。2020年に「GAINER sucre」でレースクイーンデビューを果たし、その後は「K-1 GIRLS」や「RIZINガール」として格闘技界でも存在感を発揮。撮影会やイベントなど、幅広いシーンで支持を集める彼女の「今」が凝縮された一作だ。

撮影コンセプト ～クールと可愛さ、強さと色気が交差する『TWO TONE』の世界観～

本作『TWO TONE』は、彼女が持つ「クール」と「柔和」という2つの表情をテーマに冠した。凛とした美しさだけでなく、グラビア特有の親しみやすさを一作に共存させている。端正な顔立ちをベースに、シーンごとに変化する空気感を緻密に描き出した。

宇佐美なお

撮影は都内2箇所のスタジオで敢行。自信に満ちたスタイリッシュな姿から、笑顔の絶えない素顔、そして大人びた色気まで、彼女の魅力を多角的に凝縮した。

宇佐美なお

同時発売のイメージ動画では、写真では捉えきれない視線のゆらぎや現場の臨場感を再現。動きの中でより際立つ美脚やボディラインを、立体的な映像で堪能できる。写真と映像の相乗効果により、現在の宇佐美なおを深く味わえる構成だ。

本作の見どころ ～“見てほしいのは、かっこいい私” 宇佐美が語る『TWO TONE』の手応え～

宇佐美は今作の撮影に向け、「ボディラインが美しく見えるポージング」を徹底した。レースクイーンやラウンドガールで培った立ち姿に加え、体型を最大限に活かすグラビアの技術を融合。多彩な表現力に、これまでのキャリアの厚みが滲んでいる。

宇佐美なお

本人は「クールと可愛い、両方の私を楽しめるはず。特に、かっこいい一面は見てほしい」と語り、自身の強みを強調。印象深い衣装には、自らも「似合う」と確信していた黄金のミニドレスを挙げ、華やかな一着を見事に着こなした。

宇佐美なお

一方で、最終カットで着用した白いショーツについては「普段着ない色と柄に、新たな自分を見つけた」と語る。クールなイメージを覆す、意外な一面に出会えたことも大きな収穫だった。

宇佐美なお

さらに今作では、“むっちりボディ”を強調するため、あえて体重を3～4kg増やして撮影を敢行。自己採点は「100点」と断言する。その言葉が示す通り、作品には徹底した体作りの成果と、一切の妥協がない自信が満ちている。

＜プロフィール＞

宇佐美なお（うさみ・なお）

1998年11月8日生まれ、東京都出身。グラビアモデル、タレント。2020年にはSUPER GT「GAINER sucre」のメンバーとしてレースクイーン活動を行い、その後もグラビア、撮影会、イベント出演など幅広く活躍。K-1 GIRLSやRIZINガールなど格闘技イベントのラウンドガールとしても注目を集めた。公表プロフィールでは身長167cm、血液型A型。趣味はゲーム、散歩、カメラ、料理、ピアノ。フィリピン、スペイン、日本のルーツを持つ存在としても注目されている。