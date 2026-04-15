『ゴジラ-0.0』ファーストティザー＜2026年11月3日(火・祝)劇場公開＞

山崎貴監督「ゴジラ-0.0」のファーストティザーが公開された。合わせて、邦画初の「Filmed For IMAX」作品として制作されていることもアナウンスされた。公開日は2026年11月3日。

ゴジラシリーズの最新作「ゴジラ-0.0」は、2023年公開「ゴジラ-1.0」の続編。前作の死闘から2年後の世界を描く。ゴジラに立ち向かった主人公・敷島浩一を演じた神木隆之介と、ゴジラに襲われながらも奇跡的に一命をとりとめた典子を演じた浜辺美波が続投する。

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Filmed For IMAXは、映画製作者がIMAXのテクノロジー技術を最大限に活用し、世界中の観客に没入感のある映画体験を、より多く届けるためのプログラム。

プリプロダクションから世界中での劇場公開まで、映画製作者は制作プロセス全体を通じてIMAXと密接に連携し、カスタムIMAXサウンドミックスからIMAX独自の拡張アスペクト比、画像強調技術に至るまで、映画のあらゆる側面を“The IMAX Experience(IMAX体験)”に合わせて最適化し、制作することができる。

これまで「トップガン マーヴェリック」や「DUNE/デューン 砂の惑星」などのハリウッド大作がこの認定を受けてきた。

「ゴジラ-0.0」は邦画初のFilmed For IMAX作品となり、IMAX独自の拡張アスペクト比で、国内のIMAXシアターで上映される予定。

神木隆之介コメント

再び敷島浩一を演じさせてもらいました神木隆之介です。

僕の人生の大切な作品の一つである「ゴジラ-1.0」のその2年後を舞台にした映画に参加することができてこの上ない幸せです。

そして再び山崎貴監督、チームの皆様とお仕事ができたことを誇りに思っています。

前作ももちろんですが、より一層山崎貴監督の熱量が上がっていて、チーム全体を引っ張っていってくれました。その環境の中で自分の大切な役の1人でもある敷島浩一を再び演じられて、さらに敷島浩一のことを理解できたように思えます。

たくさんの方に愛されているゴジラ作品に参加させていただくプレッシャーは前作と変わらずありますが、とにかく観ていただいた皆様、そして、ゴジラを愛している皆様に楽しんでいただけるように一生懸命尽くしました。

この映画は11月3日火曜日に公開となります。

その日は、我々、そして何より皆様にとって特別な日”ゴジラの日”です。

皆様にお会いできるのを心待ちにしています。

浜辺美波コメント

前作に続き、典子として『ゴジラ-1.0』の世界で存在できることに感謝しています。

作中で浩さん、明子とひとつの家族として過ごす時間は、会えていない期間があったとは思えないほど、

心が落ち着き、愛情が溢れました。

撮影は山崎監督とチームが作り出すあたたかな雰囲気は前作と変わりませんが、前作よりも益々楽しんでいただけるものを、という撮影現場全体の熱量が昂まっているのを感じました。私自身は、最初に脚本を読んだとき、驚きと衝撃が走ったのを覚えています。え?! まさか!! これを?! と今作もとんでもないなあと空を仰ぎました。早くこの衝撃を皆さまと共有したい、そしてその姿を劇場で早く観たい、と私の心も既に昂っています。

今作は日米同時期公開ということで、日本だけでなく世界の皆さまにもこの衝撃を共有できることがとても嬉しいです。今作も皆さまにたくさん楽しんでいただける、そして愛される作品になりますことを祈っています。

ゴジラファンの皆さま、どうぞご期待くださいませ。

そして監督、VFXの白組チームの皆さん、心から応援しています!

11月3日火曜日、“ゴジラの日”に映画館でお会いしましょう。

山崎貴監督コメント

『ゴジラ-1.0』はとても沢山の観客の皆さんに愛され、多くの賞もいただき、自分にとっても大切な作品になりました。

しかし、新作を作るに当たって、何とそれらは巨大な壁となって立ち塞がってきたのです。

あんな監督冥利に尽きる幸せな時間が敵になるとは…

しかし、私達は前に進まねばなりません。

そう、どんな困難も乗り越えていく敷島家のように。

そして今回、その敷島家の二人、神木君と浜辺さんが(明子も(^_^)）続投してくれることになりました。

前回は想像もしていなかった日米同時期公開も実現しそうです。

今度こそ本当の意味で「世界が待ってる」にふさわしいものに、そしてこの時代だからこそ作るべき意味のある作品にしたいとスタッフ一同頑張っております。

最大級の期待と共にお待ちください。