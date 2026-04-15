「ももいろクローバーＺ」の玉井詩織は１５日までに自身のインスタグラムを更新。豪華な顔ぶれの４人でディズニーシーを満喫する姿を披露した。

玉井は「春菜さんにお誘いいただき 東京ディズニーリゾート様からご招待いただいた 東京ディズニーシー“スパークリング・ジュビリー“に行ってきました！」と投稿。お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜、元日向坂４６の加藤史帆、佐々木久美と４人で、人気キャラクター「ダッフィー＆フレンズ」のダッフィー、シェリーメイと写ったショットや、「ダッフィー＆フレンズ」の特大ぬいぐるみを抱えた集合写真などをアップした。

さらに「２５周年！おめでとうございます」と改めて祝福。「もうずっと夢のような時間で いつの時代もたくさんパワーをもらえる場所」と語り、「とっても楽しかった またすぐに遊びに行きます」と結んだ。

この投稿には「しおりちゃんとディズニーのコラボは最高すぎます」「おっきなシェリーメイ持ってる詩織ちゃんかわいい」「やっぱりしおりんの笑顔は最高ッッッッ」「信じられないくらいかわいい」「しおりんとくみさん、かとしが！夢空間すぎる！」「私も詩織ちゃんとディズニーいきたい」「ディズニープリンセスじゃん！！」といったコメントが寄せられている。