津田健次郎「僕も進化しました」 CMで大阪弁を披露
声優・俳優の津田健次郎、お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が15日、都内で行われた『Schick HYDRO リニューアル・肌ケア啓発PRイベント』に参加した。
【集合ショット】意外な組み合わせ！津田健次郎＆たくろう
CMに出演し、ナレーションも担当する津田。「こんなに大きな企業さんが、と予想外でした」と笑顔。CMは鏡越しで自身と話し、大阪弁も披露している。津田は「結構凝った設定で。現場では、スタッフさんたちがご苦労されていた。できあがりを見ると楽しくて、スタッフさんたちのご苦労も報われるんじゃないか」と笑顔を見せ、「もともと大阪出身で。大阪弁を入れてくださってうれしかったです」と喜んでいた。
また、新しくなったカミソリは「進化しています」としながら、商品を使ったことで「カミソリ負けもなくなった。絶対に使った方がいい。僕も進化しました」とほほえんでいた。
その後、たくろうの2人が登場。初対面となったが互いに「存じ上げております」とあいさつ。津田は『M-1』王者となったたくろうのファンだそうで「ネタを何回見たかわからないぐらい。本当に好きで。『M-1』のどっちのネタも見ました。ご一緒できて、めちゃくちゃうれしいです」と喜んでいた。
【集合ショット】意外な組み合わせ！津田健次郎＆たくろう
CMに出演し、ナレーションも担当する津田。「こんなに大きな企業さんが、と予想外でした」と笑顔。CMは鏡越しで自身と話し、大阪弁も披露している。津田は「結構凝った設定で。現場では、スタッフさんたちがご苦労されていた。できあがりを見ると楽しくて、スタッフさんたちのご苦労も報われるんじゃないか」と笑顔を見せ、「もともと大阪出身で。大阪弁を入れてくださってうれしかったです」と喜んでいた。
その後、たくろうの2人が登場。初対面となったが互いに「存じ上げております」とあいさつ。津田は『M-1』王者となったたくろうのファンだそうで「ネタを何回見たかわからないぐらい。本当に好きで。『M-1』のどっちのネタも見ました。ご一緒できて、めちゃくちゃうれしいです」と喜んでいた。