TBS井上貴博アナウンサー（41）が、14日放送の同局系「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）に出演。京都府南丹市の山林で見つかった子どもとみられる遺体が、3月下旬から行方が分からなくなっていた安達結希（あだちゆき）さん（11）と確認されたことを速報で伝え、視聴者に呼びかけを行った。

午後6時15分ごろ「子どもとみられる小柄な遺体については、行方不明となっている11歳の安達結希さんさんであることが捜査関係者への取材で分かりました。今から10分ほど前に入ってきた新たな情報です」と読み上げた。

続けて「この後、6時45分からまた情報をお伝えする算段を我々としては取りたいと考えていますが、なかなかちょっと心が追いつかないというところがあろうかと思います」。また「親御さんのことを思うと本当に言葉もありませんし、今テレビをご覧の皆さんの中で同世代のお子さんもいらっしゃると思いますけれども。ちょっと情報から離れるとか、そういうことも大切になるんじゃないかなと個人的に考えています」と視聴者に呼びかけた。

最後は「この後は全く毛色が変わる映像をご覧いただきます。特集です。どうぞ」とVTRのコーナーに移っていった。