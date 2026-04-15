１５日の債券市場で、先物中心限月６月限は小幅続伸。米原油先物相場の下落が買い手掛かりとなったものの、日銀による早期の利上げ観測が上値を抑えた。



ブルームバーグ通信が１４日に「日銀は今月に示す新たな経済・物価見通しについて、中東情勢の緊迫化を受けた原油価格の高騰を主因に消費者物価の大幅な引き上げを検討する見込み」と報じたことが影響。債券先物は前日に買われた反動もあり、朝方に１２９円８９銭まで軟化する場面があった。ただ、前日のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場が反落し、エネルギーの大半を輸入に頼る日本のインフレ懸念が後退していることから売りは続かず。トランプ米大統領が１４日に「イランと⁠の協議が今後２日以内に⁠パキスタンで行わ⁠れる⁠可能性がある」と述べたことで、２回目となる協議の行方を見極めたいとのムードもあった。なお、日銀は「残存期間１年超３年以下」「同３年超５年以下」「同５年超１０年以下」「同２５年超」を対象とする国債買いオペを通知した。



午前１１時の先物６月限の終値は、前日比１銭高の１３０円００銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．００５％低い２．４１０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS