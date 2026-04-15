柴犬が全力で散歩をストライキ。通行人も思わず笑ってしまうその姿に「現地で見たかった」「きっと本人は真面目」

柴犬が全力で散歩をストライキ。通行人も思わず笑ってしまうその姿に「現地で見たかった」「きっと本人は真面目」