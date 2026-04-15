柴犬が全力で散歩をストライキ。通行人も思わず笑ってしまうその姿に「現地で見たかった」「きっと本人は真面目」
【画像を見る】「そっちには行きたくないんです！」全力拒否の柴犬がたまらん
動物と暮らしていると、思わずクスッと笑ってしまうことや「自分の言葉を理解しているかも？」と思う瞬間はありませんか？Instagramで、散歩中の柴犬の様子の動画が「かわいすぎる」と話題になっています。
■散歩をストライキした柴犬のむぎちゃん
今回動画を投稿したのは柴犬 むぎ（＠shiba_mugista）さん。映っているのは、散歩の途中で座り込んでしまった柴犬のむぎちゃん。どうしても行きたくない方向だったのか、座り込んでしまい進むことを全力で拒否しています。
この動画はいいね26.5万件、コメント981件が寄せられました。投稿主さんは動画の反響について「柴犬が動かなくなるのはよくある話だと思っていたので、予想以上の反響に驚いた」と話してくれました。
しかし驚き以上に嬉しいこともあったようです。投稿には「人間の様子をわかっているみたいでかわいい」というコメントが殺到し、「周りの『かわいい』に合わせて目が動くので、人間の言葉を理解しているのかなと思って投稿しました。可愛さや面白さをフォロワーさんと共有できた気がして嬉しかったです」と投稿主さん。
この後「かわいい」と声をかけてくれた人に飛びつき甘えていたそうで、そんなむぎちゃんがかわいくてたまらないのだそうです。
■かわいい柴犬むぎちゃんの日常にほっこり
むぎちゃんは柴犬の女の子。甘えん坊な一面はあるものの、普段は大人しい性格なのだそう。投稿主さんには2歳の双子のお子さんがいて、いつも遊び相手になってくれているそうです。「双子が好奇心旺盛なのに対してむぎはとにかく大人しいです。『嫌な時は怒っていいんだよ』と思いながら見守っています」と話してくれました。
他にも双子の姉妹とむぎちゃんの様子をたくさん投稿されている投稿主さん。双子と一緒に遊んだり、双子がむぎちゃんにおやつをあげたりする様子の動画が人気を集めています。大人しい性格ながら、行動で感情を伝えているのかもしれませんね。
「誰にでも愛想を振り撒くとても愛らしい子。動画で癒される人がいたら嬉しいです！」と飼い主さん。これからも柴犬 むぎさんが投稿する双子の姉妹とむぎちゃんの日常の様子から目が離せませんね！
文＝河村夢美