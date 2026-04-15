開催：2026.4.15

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 5 - 8 [レイズ]

MLBの試合が15日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとレイズが対戦した。

Wソックスの先発投手は、対するレイズの先発投手はシェーン・マクラナハンで試合は開始した。

1回表、4番 ライアン・ビレード 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 CWS 0-1 TB、5番 ベン・ウィリアムソン 4球目をスクイズ成功でレイズ得点 CWS 0-3 TB

3回表、5番 ベン・ウィリアムソン 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 CWS 0-4 TB

3回裏、4番 エベルソン・ペレイラ 初球を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでWソックス得点 CWS 3-4 TB

6回表、8番 ニック・フォーテス 2球目を打ってサードへのタイムリーヒットでレイズ得点 CWS 3-5 TB、1番 ヤンディ・ディアス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 CWS 3-6 TB

7回表、5番 ベン・ウィリアムソン 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 CWS 3-7 TB、7番 ジョニー・デルーカ 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 CWS 3-8 TB

9回裏、3番 村上宗隆 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでWソックス得点 CWS 5-8 TB

試合は5対8でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのシェーン・マクラナハンで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はWソックスので、ここまで0勝1敗0S。レイズのベーカーにセーブがつき、1勝0敗3Sとなっている。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で3打数、1安打（1HR）、2打点、打率は.167となっている。

ここまでWソックスは6勝11敗で4.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区5位。一方レイズは9勝7敗で（ア・リーグ）東地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-15 13:26:26 更新