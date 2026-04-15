開催：2026.4.15

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 6 - 5 [ガーディアンズ]

MLBの試合が15日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとガーディアンズが対戦した。

カージナルスの先発投手はマイケル・マグリビ、対するガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨで試合は開始した。

1回表、3番 ホセ・ラミレス 7球目を打ってライトスタンドへのホームランでガーディアンズ得点 STL 0-1 CLE

1回裏、2番 イバン・へレラ 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでカージナルス得点 STL 1-1 CLE

2回表、7番 ダニエル・シュニーマン 2球目を打ってセンターへのホームランでガーディアンズ得点 STL 1-2 CLE

3回裏、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 初球を打って右中間スタンドへのホームランでカージナルス得点 STL 2-2 CLE

8回表、5番 ジョージ・バレラ 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 STL 2-3 CLE、6番 アンヘル・マルティネス 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 STL 2-5 CLE

8回裏、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでカージナルス得点 STL 4-5 CLE

9回裏、7番 エル・ポゾ 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 STL 5-5 CLE

10回裏、9番 ネーサン・チャーチ 2球目を打ってライトへの犠牲フライでカージナルス得点 STL 6-5 CLE

試合は6対5でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのライリー・オブライエンで、ここまで2勝0敗4S。負け投手はガーディアンズのティム・ヘリンで、ここまで0勝1敗0S。

ここまでカージナルスは9勝8敗で1.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区3位。一方ガーディアンズは10勝8敗で1.0ゲーム差の（ア・リーグ）中地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-15 13:26:41 更新