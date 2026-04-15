愛知県小牧市の巡回バスとして、4月から走行が始まった「EVバス」の販売会社が民事再生手続きに入ったことを受け、市が対応を検討していることが分かりました。

【写真を見る】愛知･小牧市の巡回バス 販売会社が民事再生手続き 市が対応を検討 万博でブレーキ利かないなどの不具合相次いだ｢EVモーターズ・ジャパン｣

小牧市では、市内の巡回バスとして「EVモーターズ・ジャパン」のEVバス2台が4月1日から走行しています。この会社のバスは大阪・関西万博の会場などで運行され、ブレーキが利かないなどの不具合が相次いだことから、バスを保有する大阪メトロは今後使用しないことを決めています。

修理が必要になった際の対応は？

小牧市などによりますと、今回導入されたバスはリコール対策後の車両でテスト走行でも問題がなかったことから運行を決めましたが15日、EVモーターズ・ジャパンが民事再生手続きの申し立てを行ったことを把握したということです。

市は修理が必要になった場合、対応できるのかなど情報収集に当たっています。