岩本照が「俺の楽屋に来て」と招いたことがあるB＆ZAIメンバーとは…？『Star Song Special』にSnow Man岩本照＆Travis Japan松田元太が登場

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岩本照（Snow Man）と松田元太（Travis Japan）が、4月16日16時より独占配信開始となる音楽番組『Star Song Special Season3』（Prime Video）の第3回に出演する。

■スタジオライブはB＆ZAIのオリジナル曲「KISS’N’DOL」と嵐「One Love」のカバー

『Star Song Special』は、ジュニアによるスペシャルなライブや、先輩アーティストとのNGなしのコラボトークなど、ここでしか出会えない時間が届けられる音楽番組。

今回のゲストは、現在Prime Videoにて配信中のドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』でW主演を務める岩本照（Snow Man）と松田元太（Travis Japan）。MCは矢作兼（おぎやはぎ）が務める。

今回、スタジオライブでは、B＆ZAIがオリジナル曲「KISS’N’DOL」を披露。メンバーは「B＆ZAI初のクールなダンス曲です。キメキメに頑張ります！」（稲葉通陽）、「事務所から代々受け継いだジャケットプレイやアクロバット、決め台詞にときめいちゃってください！」（川崎星輝/「崎」は、たつさきが正式表記）とアピールする。

さらに、B＆ZAIは嵐の「One Love」をカバー。「嵐の皆さんへのリスペクトを込めてアレンジさせていただきました」（本高克樹/「高」は、はしごだかが正式表記）と、バンド演奏で名曲に挑む。

■本高克樹、岩本照の印象は「“青い炎”が常にメラメラ」

トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストへ聞きたいことを聞き、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ内容を質問。NGなしでお互いの素顔に迫る。

まずはB＆ZAIメンバー（橋本涼、矢花黎、今野大輝、菅田琳寧、本高克樹、鈴木悠仁、川崎星輝、稲葉通陽）が抱いている“岩本＆松田の印象”を発表。

本高は岩本について「“青い炎”が常にメラメラ」と回答。「これは共感してもらえると思う」と、先月に理系の博士号を取得したことで話題になった本高が化学の知識を交えて説明していくが、みんなの共感を得られるか？

本題の質問タイムでは、矢花が岩本へSnow Manのダンスパフォーマンスについて深掘り。さらに松田も、Travis Japanとしてダンスのシンクロ性を高めるために取り組んでいることを語っていく。一方、“二刀流”としてバンドとダンスの練習を両立するB＆ZAIは、限られた時間の中でどうやってダンスの振りを揃えているのか？ 菅田が明かす答えに、岩本は「独特ですね！」と驚きを隠せない。

また、川崎の質問がきっかけで、松田が「強いていうなら…」と自分の長所を挙げる場面も。それを聞いたMCの矢作は「いい能力！ この業界に向いている」とベタ褒めだ。その後、同じ質問が返ってきた鈴木は「“これ”をいろんな人に褒めてもらえることが多くて、才能だと信じている」という自身の強みを明かす。

■橋本涼、Travis Japanの“あるコンビ”の新規エピソードを松田におねだり

以前よりTravis Japanメンバーと仲の良い橋本は、「昔からすごく好き」だというTravis Japanの“あるコンビ”の新規エピソードを興奮気味に松田へおねだり。推しの最新情報に橋本が満足し終えると、そのまま話題はSnow ManやB＆ZAIのプライベートへと移っていく。

8人全員で食事に行くことも多いというB＆ZAIだが、ややお高めな飲食店で食事会を開いた際、会計時の金額を見て、年長組のメンバーたちも「さすがに漢気では出せない」とひよったことがあるそう。メンバー間で相談した結果の“ある選択”、等身大の体験談でスタジオの爆笑を誘う。

続けて笑いが起こったのが「プライベートでのリフレッシュ方法」。疲れを癒そうと向かった先で、本高は「1個のトラウマ」を体験してしまったという。

今野は岩本の「仲の良いジュニア」について質問。実はかつて岩本から「俺の楽屋に来て」と招かれたことがあるB＆ZAIメンバーがいるそうで…？ 先輩×後輩で仲良くわちゃわちゃするなか、質問者と回答者がスイッチして「仲の良い先輩」を答えることになった稲葉はドキッとした表情を浮かべ、「自分的に“大問題”を抱えている」と告白。その内容を知った松田が救いの手を差し伸べて…。

さらに今回は、岩本・松田・菅田・矢花の4人が「握力測定」で対決。日頃から体を鍛えているという岩本と菅田、果たして勝つのは…!?

なお、Storm FILM Official YouTubeチャンネルでは、#3 Teaserが公開されている。

■番組情報

Prime Video『Star Song Special Season3』

04/16（木）16:00～ ※第3回配信

※隔週木曜配信

出演：矢作兼（第3回MC）、岩本照・松田元太（第3回ゲスト）、B＆ZAI

(C)Storm Labels Inc.

■関連リンク

『Star Song Special』番組サイト

https://sp.storm-labels.co.jp/starsongspecial