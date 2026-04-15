氷室京介、2014年の横浜スタジアム公演映像を一夜限りでYouTubeプレミア配信

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氷室京介が、4月18日21時より氷室京介公式YouTubeチャンネルにて『GREATEST ANTHOLOGY -NAKED- 2014.07.20 横浜スタジアム』をプレミア配信することが決定。一夜限りでの配信となる。

■「次の横浜スタジアム公演をもって氷室京介を卒業する」と宣言して臨んだ一夜

本映像は、2014年7月20日に横浜スタジアムで行われたソロ25周年ツアー最終公演の記録。直前の周南公演で「次の横浜スタジアム公演をもって氷室京介を卒業する」と突如宣言して臨んだ一夜であり、前日リハーサルでの転倒による肋骨負傷を抱えながらも本編を完遂した。しかし、アンコール中に雷雨が発生。会場隣接の避雷針への落雷により、公演は急きょ中断に。観客を退避させ、約1時間後に再開された。

大半の観客が離席してもおかしくない状況にもかかわらず、会場は満席の状態で観客が戻った。雨に濡れながら座席に戻ったファンをゆっくりと見渡した氷室は、満身創痍のなかで代表曲「ANGEL」を披露し、「もう一度だけリベンジをやらせてほしい」と言葉を残してステージを去った。

その後、1年9ヵ月を経た2016年4月から5月にかけて、大阪・名古屋・福岡・東京の4大ドームで『KYOSUKE HIMURO LAST GIGS』を開催し、約束を果たした。

今回のプレミア配信は、4月25日開幕の『KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOUR LAST GIGS OVERRIDE』の序章として位置づけられる。

なお、本映像は2024年に横浜で行われたフィルムコンサート『DECADE from NAKED』で上映されたものと同一となる。

■配信情報

『GREATEST ANTHOLOGY -NAKED- 2014.07.20 横浜スタジアム』

04/18（土）21:00～ 氷室京介公式YouTubeチャンネルにて配信

※プレミア配信後のアーカイブ公開はなし

■【動画】『KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOUR LAST GIGS OVERRIDE』ティザー

■関連リンク

氷室京介公式YouTubeチャンネル

氷室京介 OFFICIAL SITE

https://himuro.com