Travis Japanが新曲「陰ニモ日向ニモ」にまつわるエピソードトークを届ける！リリース記念SP配信決定
Travis Japanの新曲「陰ニモ日向ニモ」のリリースを記念した配信「『陰ニモ日向ニモ』リリース記念スペシャル配信＠LINE MUSIC」が、音楽ストリーミングサービス「LINE MUSIC」（iPhone・Android対応）にて、4月15日19時より開催される。
■ファンから募集したお悩みにも回答
配信では、Travis Japan のメンバーたちによる、最新シングル「陰ニモ日向ニモ」に込められたコンセプトトークや、事前にファンから募集したお悩みに答える「あなたの“陰”を照らす！ポジティブ変換相談室」コーナーなど、新曲「陰ニモ日向ニモ」にまつわるエピソードトークを届ける。
また、同日の4月15日より、Travis Japanの「As We Are」を700回以上再生し、Travis JapanをMy推し設定した方全員に「飾らないメンバーフォトムービー」をプレゼントする企画も開催。詳細は特設サイトをチェックしよう。
■配信情報
LINE MUSIC「『陰ニモ日向ニモ』リリース記念スペシャル配信＠LINE MUSIC」
04/15（水）ティザー：17:00～ / 配信：19:00～
出演者：Travis Japan
■リリース情報
2026.04.15 ON SALE
SINGLE「陰ニモ日向ニモ」
■関連リンク
特設サイト
https://music.line.me/top/news/260413/001
楽曲URL
https://lin.ee/8nFDvpq/lnms
Travis Japan OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/60
https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/