Travis Japanが新曲「陰ニモ日向ニモ」にまつわるエピソードトークを届ける！リリース記念SP配信決定

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Travis Japanの新曲「陰ニモ日向ニモ」のリリースを記念した配信「『陰ニモ日向ニモ』リリース記念スペシャル配信＠LINE MUSIC」が、音楽ストリーミングサービス「LINE MUSIC」（iPhone・Android対応）にて、4月15日19時より開催される。

■ファンから募集したお悩みにも回答

配信では、Travis Japan のメンバーたちによる、最新シングル「陰ニモ日向ニモ」に込められたコンセプトトークや、事前にファンから募集したお悩みに答える「あなたの“陰”を照らす！ポジティブ変換相談室」コーナーなど、新曲「陰ニモ日向ニモ」にまつわるエピソードトークを届ける。

また、同日の4月15日より、Travis Japanの「As We Are」を700回以上再生し、Travis JapanをMy推し設定した方全員に「飾らないメンバーフォトムービー」をプレゼントする企画も開催。詳細は特設サイトをチェックしよう。

■配信情報

LINE MUSIC「『陰ニモ日向ニモ』リリース記念スペシャル配信＠LINE MUSIC」

04/15（水）ティザー：17:00～ / 配信：19:00～

出演者：Travis Japan

■リリース情報

2026.04.15 ON SALE

SINGLE「陰ニモ日向ニモ」

■関連リンク

特設サイト

https://music.line.me/top/news/260413/001

楽曲URL

https://lin.ee/8nFDvpq/lnms

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/60

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/