　15日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比420円高の5万8330円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万8162.84円に対しては167.16円高。出来高は1万6491枚となっている。

　TOPIX先物期近は3778ポイントと前日比18.5ポイント高、現物終値比9.77ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58330　　　　　+420　　　 16491
日経225mini 　　　　　　 58330　　　　　+415　　　269786
TOPIX先物 　　　　　　　　3778　　　　 +18.5　　　 31005
JPX日経400先物　　　　　 34200　　　　　+150　　　　1488
グロース指数先物　　　　　 754　　　　　　+8　　　　2147
東証REIT指数先物　　　　1927.5　　　　　　+2　　　　　57

株探ニュース