日経225先物：15日正午＝420円高、5万8330円
15日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比420円高の5万8330円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万8162.84円に対しては167.16円高。出来高は1万6491枚となっている。
TOPIX先物期近は3778ポイントと前日比18.5ポイント高、現物終値比9.77ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58330 +420 16491
日経225mini 58330 +415 269786
TOPIX先物 3778 +18.5 31005
JPX日経400先物 34200 +150 1488
グロース指数先物 754 +8 2147
東証REIT指数先物 1927.5 +2 57
株探ニュース
TOPIX先物期近は3778ポイントと前日比18.5ポイント高、現物終値比9.77ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58330 +420 16491
日経225mini 58330 +415 269786
TOPIX先物 3778 +18.5 31005
JPX日経400先物 34200 +150 1488
グロース指数先物 754 +8 2147
東証REIT指数先物 1927.5 +2 57
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