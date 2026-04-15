“はましょー”浜田翔子、第4子男児を出産 家族ショット添え報告「にぎやかさ倍増です」
元グラビアアイドルでタレントの“はましょー”こと浜田翔子（40）が15日、自身のインスタグラムにて、第4子男児を出産したことを報告した。
【写真】みんなカワイイ…！家族ショットとともに第4子出産を報告した浜田翔子
投稿で「第4子出産しました」と絵文字を添えて報告。家族6人の写真など3枚の写真も公開し、「無事に会えてほっとしています。男の子4人兄弟、にぎやかさ倍増です」「これからもよろしくお願いします」とつづった。
浜田は2019年6月に、YouTuberのカブキンと結婚したことを報告。21年12月28日に第1子男児を出産している。23年7月には自身のSNSを通じ、体外受精により第2子を妊娠したことを報告。24年1月に第2子男児の出産、25年2月に第3子男児の出産を発表し、同年12月に第4子妊娠を明かしていた。
【写真】みんなカワイイ…！家族ショットとともに第4子出産を報告した浜田翔子
投稿で「第4子出産しました」と絵文字を添えて報告。家族6人の写真など3枚の写真も公開し、「無事に会えてほっとしています。男の子4人兄弟、にぎやかさ倍増です」「これからもよろしくお願いします」とつづった。
浜田は2019年6月に、YouTuberのカブキンと結婚したことを報告。21年12月28日に第1子男児を出産している。23年7月には自身のSNSを通じ、体外受精により第2子を妊娠したことを報告。24年1月に第2子男児の出産、25年2月に第3子男児の出産を発表し、同年12月に第4子妊娠を明かしていた。