たくろう、YouTube動画がきっかけでイベント登壇「赤木のミスのおかげでこの場に来れた」
声優・俳優の津田健次郎、お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が15日、都内で行われた『Schick HYDRO リニューアル・肌ケア啓発PRイベント』に参加した。
【集合ショット】意外な組み合わせ！津田健次郎＆たくろう
クイズコーナーを実施。関係者がYouTubeで見た誤ったカミソリの使い方は、という内容で上映されたのは、たくろうが出演した動画だった。そこでは、きむらが「お笑い芸人で〜す」と軽やかにあいさつし、赤木が「血が流れないと剃れた気持ちにならない」とカミソリの使い方について話していた。
この動画での誤った認識について赤木は「冒頭で『お笑い芸人で〜す』って言ってましたけど『知っている』。言わなくてもいい。誤った認識」とボケた。きむらは「この動画が将来、津田さんに見られるという意識。恥ずかしくてしょうがない。意識の低さ」と苦笑いを浮かべた。
もちろん津田は「『血が出ないと剃れた気持ちにならない』とおっしゃられたこと」と話し、見事に正解。きむらは「津田さんに、こんなことを言わせてしまった」と謝り、津田は「ちゃんとシェービングジェルを使ってください」とアドバイスを送った。イベント終了時にきむらは「赤木のミスのおかげではあるんですけど、こういう場に来れた。正しいやり方でやっていけたら」と言い切った。赤木は「削り取る認識だった」と猛反省し、「血の流れない世界にしていきたい」と宣言していた。
【集合ショット】意外な組み合わせ！津田健次郎＆たくろう
クイズコーナーを実施。関係者がYouTubeで見た誤ったカミソリの使い方は、という内容で上映されたのは、たくろうが出演した動画だった。そこでは、きむらが「お笑い芸人で〜す」と軽やかにあいさつし、赤木が「血が流れないと剃れた気持ちにならない」とカミソリの使い方について話していた。
もちろん津田は「『血が出ないと剃れた気持ちにならない』とおっしゃられたこと」と話し、見事に正解。きむらは「津田さんに、こんなことを言わせてしまった」と謝り、津田は「ちゃんとシェービングジェルを使ってください」とアドバイスを送った。イベント終了時にきむらは「赤木のミスのおかげではあるんですけど、こういう場に来れた。正しいやり方でやっていけたら」と言い切った。赤木は「削り取る認識だった」と猛反省し、「血の流れない世界にしていきたい」と宣言していた。