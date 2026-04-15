岩本照＆松田元太、B&ZAIと対談 仲の良い先輩＆ジュニア発表
Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太が、あす16日配信の音楽番組『Star Song Special』（Prime Video）に出演する。ライブを披露した8人組グループ・B&ZAIと対談した。
【番組カット】かっこよすぎ…！白い王子様衣装でライブを披露するB&ZAI
シーズン3の第3回となる同番組は、ライブや、先輩アーティストとジュニアによるNGなしのコラボトークなど、ここでしか出会えない“スペシャル”な時間を届ける。スタジオライブでは、B&ZAIがオリジナル曲「KISS'N'DOL」や嵐の「One Love」のカバーを披露。「嵐の皆さんへのリスペクトを込めてアレンジさせていただきました」（本高克樹※高＝はしごだか）といい、バンド演奏で名曲に挑む。
トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストへ聞きたいことを聞き、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ内容を質問。“NGなし”で互いの素顔に迫る。
今回は、現在配信中のドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（Prime Video）でダブル主演を務めている岩本と松田の2人と、B&ZAIが対面。まずはB&ZAIメンバーが抱いている“岩本＆松田の印象”が発表され、本高は岩本について「“青い炎”が常にメラメラ」と回答。
本題の質問タイムでは、矢花黎が岩本へSnow Manのダンスパフォーマンスについて深掘り。さらに松田も、Travis Japanとしてダンスのシンクロ性を高めるために取り組んでいることを語っていく。一方、“二刀流”としてバンドとダンスの練習を両立するB&ZAIは、限られた時間のなかでどうやってダンスの振りを揃えているのか。独特な回答をするメンバーもいれば、自分の長所を挙げるメンバーもいて、さまざまな答えが発表される。
また、以前よりTravis Japanメンバーと仲の良い橋本涼は、「昔からすごく好き」だというTravis Japanの“あるコンビ”の新規エピソードを興奮気味に松田へおねだり。“推し”の最新情報に橋本が満足し終えると、話題はSnow ManやB&ZAIのプライベートへと移っていく。8人全員で食事に行くことも多いというB&ZAIだが、やや“お高め”な飲食店で食事会を開いた際、会計時の金額を見て、年長組のメンバーたちも「さすがに漢気では出せない」と“ひよった”ことがあるそうで、等身大の体験談でスタジオの爆笑を誘う。
今野大輝は岩本の「仲の良いジュニア」について質問。実はかつて岩本から「俺の楽屋に来て」と招かれたことがあるB&ZAIメンバーがいるそう。先輩と後輩で仲良く“わちゃわちゃ”するなか、質問者と回答者が“スイッチ”して「仲の良い先輩」を答えることになった稲葉はドキッとした表情を浮かべ「自分的に“大問題”を抱えている」と告白。
さらに今回は、岩本、松田、菅田琳寧、矢花の4人が「握力測定」で対決する企画も。日頃から体を鍛えているという岩本と菅田、果たして勝つのは…。
【番組カット】かっこよすぎ…！白い王子様衣装でライブを披露するB&ZAI
シーズン3の第3回となる同番組は、ライブや、先輩アーティストとジュニアによるNGなしのコラボトークなど、ここでしか出会えない“スペシャル”な時間を届ける。スタジオライブでは、B&ZAIがオリジナル曲「KISS'N'DOL」や嵐の「One Love」のカバーを披露。「嵐の皆さんへのリスペクトを込めてアレンジさせていただきました」（本高克樹※高＝はしごだか）といい、バンド演奏で名曲に挑む。
今回は、現在配信中のドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（Prime Video）でダブル主演を務めている岩本と松田の2人と、B&ZAIが対面。まずはB&ZAIメンバーが抱いている“岩本＆松田の印象”が発表され、本高は岩本について「“青い炎”が常にメラメラ」と回答。
本題の質問タイムでは、矢花黎が岩本へSnow Manのダンスパフォーマンスについて深掘り。さらに松田も、Travis Japanとしてダンスのシンクロ性を高めるために取り組んでいることを語っていく。一方、“二刀流”としてバンドとダンスの練習を両立するB&ZAIは、限られた時間のなかでどうやってダンスの振りを揃えているのか。独特な回答をするメンバーもいれば、自分の長所を挙げるメンバーもいて、さまざまな答えが発表される。
また、以前よりTravis Japanメンバーと仲の良い橋本涼は、「昔からすごく好き」だというTravis Japanの“あるコンビ”の新規エピソードを興奮気味に松田へおねだり。“推し”の最新情報に橋本が満足し終えると、話題はSnow ManやB&ZAIのプライベートへと移っていく。8人全員で食事に行くことも多いというB&ZAIだが、やや“お高め”な飲食店で食事会を開いた際、会計時の金額を見て、年長組のメンバーたちも「さすがに漢気では出せない」と“ひよった”ことがあるそうで、等身大の体験談でスタジオの爆笑を誘う。
今野大輝は岩本の「仲の良いジュニア」について質問。実はかつて岩本から「俺の楽屋に来て」と招かれたことがあるB&ZAIメンバーがいるそう。先輩と後輩で仲良く“わちゃわちゃ”するなか、質問者と回答者が“スイッチ”して「仲の良い先輩」を答えることになった稲葉はドキッとした表情を浮かべ「自分的に“大問題”を抱えている」と告白。
さらに今回は、岩本、松田、菅田琳寧、矢花の4人が「握力測定」で対決する企画も。日頃から体を鍛えているという岩本と菅田、果たして勝つのは…。