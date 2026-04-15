「FOD SHORT」 フジテレビ初となる海外進出 北米でドラマ配信スタート
フジテレビが運営する縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」が15日から北米市場でのサービス提供を開始した。今回はフジテレビのプラットフォームとしては初めての海外進出となる。今後は100カ国以上への拡大をめざし、グローバル展開を加速させる。
【写真】FODプレミアム2025年人気作品ランキング1位『波うららかに、めおと日和』
FOD SHORTは、2025年7月にサービスを開始。今回の海外進出では、まずアメリカ・カナダの北米市場でFOD SHORTアプリのインストールが可能となり、フジテレビが制作した縦型ショートドラマが現地で視聴できるようになる。現在FOD SHORTでは、オリジナル作品39作品で英語字幕を提供しているが、将来的には100ヶ国以上でのサービス展開を計画中。世界中のユーザーに日本の作品を届けるため、英語にとどまらず10言語以上への対応を予定している。
FOD SHORTはフジテレビの自社制作作品にとどまらず、日本のパートナー企業のコンテンツも配信する、オープンなプラットフォームへと進化する。同局は「外資系プラットフォームに依存することなく、日本の優れたIPや若手クリエイターの才能を世界へ直接届けるための『日本発のグローバル・インフラ』となることが我々の最大の使命」と語った。
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FOD SHORTは、2025年7月にサービスを開始。今回の海外進出では、まずアメリカ・カナダの北米市場でFOD SHORTアプリのインストールが可能となり、フジテレビが制作した縦型ショートドラマが現地で視聴できるようになる。現在FOD SHORTでは、オリジナル作品39作品で英語字幕を提供しているが、将来的には100ヶ国以上でのサービス展開を計画中。世界中のユーザーに日本の作品を届けるため、英語にとどまらず10言語以上への対応を予定している。
FOD SHORTはフジテレビの自社制作作品にとどまらず、日本のパートナー企業のコンテンツも配信する、オープンなプラットフォームへと進化する。同局は「外資系プラットフォームに依存することなく、日本の優れたIPや若手クリエイターの才能を世界へ直接届けるための『日本発のグローバル・インフラ』となることが我々の最大の使命」と語った。