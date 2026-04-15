『シャーマンキング』作者のホラー漫画28日発売 舞台は霊の存在が科学的に解明された世界…霊戦アクション
小学館は15日、コロコロコミックとちゃおから生まれた新雑誌『コロちゃお』発のホラー漫画3作品のコミックスが28日に発売されることを発表した。『SHAMAN KING』武井宏之氏の最新作『呪ロ』、『近畿地方のある場所について』背筋氏の漫画原作初挑戦『キルレート・カオス』、第四境界原作の本格ホラー『幽拐少女』の3作品となっている。
【画像】怖すぎる！コロコロ×ちゃおのホラー漫画イラスト
■『呪ロ』あらすじ
2046年。ついに霊の存在が科学的に解明された世界。世界各地で発生する謎の大霊障災害――「百鬼夜行」。人類は、霊を認識できる時代に突入した。主人公・俊作が駆るのは、呪符の力で霊を討つ最強マシン“呪ロ（じゅろ）”――呪符式バイク。鋼のマシンとオカルトの力で、百鬼夜行に立ち向かえ！
『SHAMAN KING』の武井宏之が男のロマンをすべて詰め込んだ、本気の一作。サイバー×オカルト×バトル新時代の霊戦アクション、開幕！
■『キルレート・カオス』あらすじ
『近畿地方のある場所について』作者・背筋、初の漫画原作！世界的イラストレーター『REDTAIL』のTERU、『キレイセカイ』のふじこうの最強チームでおくる新世代ホラーバトル！
ゲームが大好きな少年ヤマト、リョウヘイ、ユウジ。彼らがプレイするオンラインゲーム「モンスターナイト」の世界で、謎の少女 コスモス と出会う。だがその出会いを境に、ヤマトの日常に “異常” が現れはじめる――。それは、恐怖の冒険のはじまりだった。
■『幽拐少女』あらすじ
お化けが見える「橘つむぎ」は今日もどこかに閉じ込められる。電話ボックスに、ウサギ小屋、そして―――。どうかあなたの手で彼女を助けてください。いま彼女に接触できるのは、あなたしかいないのだから――。
『人の財布』や『かがみの特殊少年更生施設』を手掛けるＡＲＧ（日常侵蝕ゲーム）クリエイター集団・第四境界と『ちゃお』の大人気漫画家・もりちかこによる、今最も話題のホラー漫画!!
今回のコミックスには、通常のバッドエンドに加えて、ゲームをクリアした方だけがたどり着けるトゥルーエンドの物語も掲載。さらなるオマケ要素もご用意することで、コミックスを手にした方だけが楽しめる仕様となっております。
【画像】怖すぎる！コロコロ×ちゃおのホラー漫画イラスト
■『呪ロ』あらすじ
2046年。ついに霊の存在が科学的に解明された世界。世界各地で発生する謎の大霊障災害――「百鬼夜行」。人類は、霊を認識できる時代に突入した。主人公・俊作が駆るのは、呪符の力で霊を討つ最強マシン“呪ロ（じゅろ）”――呪符式バイク。鋼のマシンとオカルトの力で、百鬼夜行に立ち向かえ！
■『キルレート・カオス』あらすじ
『近畿地方のある場所について』作者・背筋、初の漫画原作！世界的イラストレーター『REDTAIL』のTERU、『キレイセカイ』のふじこうの最強チームでおくる新世代ホラーバトル！
ゲームが大好きな少年ヤマト、リョウヘイ、ユウジ。彼らがプレイするオンラインゲーム「モンスターナイト」の世界で、謎の少女 コスモス と出会う。だがその出会いを境に、ヤマトの日常に “異常” が現れはじめる――。それは、恐怖の冒険のはじまりだった。
■『幽拐少女』あらすじ
お化けが見える「橘つむぎ」は今日もどこかに閉じ込められる。電話ボックスに、ウサギ小屋、そして―――。どうかあなたの手で彼女を助けてください。いま彼女に接触できるのは、あなたしかいないのだから――。
『人の財布』や『かがみの特殊少年更生施設』を手掛けるＡＲＧ（日常侵蝕ゲーム）クリエイター集団・第四境界と『ちゃお』の大人気漫画家・もりちかこによる、今最も話題のホラー漫画!!
今回のコミックスには、通常のバッドエンドに加えて、ゲームをクリアした方だけがたどり着けるトゥルーエンドの物語も掲載。さらなるオマケ要素もご用意することで、コミックスを手にした方だけが楽しめる仕様となっております。
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