MORE STAR、過去と未来をつなぐ新曲「あしたの準備ができたなら」リリース
昨年12月にアイドルプロジェクトKAWAII LAB.よりデビューしたMORE STARが、新曲「あしたの準備ができたなら」をきょう15日に配信リリースした。
【ライブ写真】フレッシュなパフォーマンスを見せたMORE STAR メンバーのソロショットも！
MORE STARは、新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9人組グループ。全員がKAWAII LAB. MATES出身という平均年齢18歳の新生アイドルだ。
同作は、大切な場所や仲間との別れと出会い、誰もが経験する環境の変化に直面したときに感じる不安と期待を描いており、「離れたくない」でも「前に進みたい」という気持ちを大切にしながら、“どんな選択でも自分なりに楽しんでいこう”という前向きなメッセージを届ける。KAWAII LAB. MATESからデビューという夢を掴んだMORE STARだからこそ歌える一曲に仕上がった。
MORE STARは、7月7日に東京・豊洲PITにて1stワンマンライブを開催する。
【ライブ写真】フレッシュなパフォーマンスを見せたMORE STAR メンバーのソロショットも！
MORE STARは、新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9人組グループ。全員がKAWAII LAB. MATES出身という平均年齢18歳の新生アイドルだ。
MORE STARは、7月7日に東京・豊洲PITにて1stワンマンライブを開催する。