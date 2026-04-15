『ゴジラ-0.0』神木隆之介＆浜辺美波続投 ティザー映像で考察加速「敷島の戦争終わってない」
最新作『ゴジラ-0.0』のファーストティザーが15日に解禁され、わずかな映像ながらもファンの間で考察が加速している。「ゴジラは進化と変化をし続ける」「確実に巨大化している」「ゴジラが帰ってきた」といった期待の声が上がる中、注目を集めているのが、前作『ゴジラ-1.0』から続投する神木隆之介演じる主人公・敷島浩一と浜辺美波演じる典子の“その後”だ。
【動画】記事内で紹介しているファーストティザー映像
監督・脚本・VFXを手がける山崎貴のもと、物語の舞台は前作から2年後、1949年の戦後復興期の日本へ。まず多くの関心を集めたのが、再び飛行機に乗る敷島の姿だ。前作で“生き残った罪”を背負いながらゴジラとの壮絶な戦いに身を投じ、“生きる”希望を得た彼が、なぜ再び空へ向かうのか。
SNSでは「敷島の戦争終わっとらんやんけええ！」「また戦う運命なのか」「敷島がまた泣いてる」といった声が相次ぎ、「この世界線の続きをもっと観たい気持ちと、敷島を楽にしてあげてほしい気持ちがせめぎ合う」といった複雑な感情も広がっている。
さらに、涙を浮かべる典子のカットも波紋を広げている。少し大きくなった明子のかわいらしい寝顔の横で、奇跡的に生還した彼女が見せる悲痛な表情、眼帯姿が続いていることなどからさまざまな解釈が浮上。“再び訪れる試練”を予感させる。
一方で、ゴジラの描写にも異変を指摘する声が続出している。「シーンごとにサイズ感やシルエットが違う」「別個体ではないか」「ゴジラvs ゴジラ？」といった考察が広がり、複数体の存在や進化した新たなゴジラの登場への期待が広がっている。さらに、大量の残骸が上空から降り注ぎ、街に落下する衝撃的なシーンもあり、「新たな絶望」が単なる“ゴジラの再来”ではない可能性が浮かび上がってくる。
そして、大きな衝撃を与えたのが、アメリカの関与を示唆する描写だ。上空から前作の「海神（わだつみ）作戦」を見下ろすようなカットとともに、「3発目の投下は中止」という英語の指示が聞こえ、原爆投下が寸前で回避されていたことが示唆される。さらに、自由の女神に迫るゴジラの姿もあり、物語のスケールが日本国内にとどまらないことを示している。
神木は「より一層山崎監督の熱量が上がっていて、その中で敷島浩一を再び演じられたことで、さらに彼のことを理解できたように思う」とコメント。浜辺も「脚本を読んだときに驚きと衝撃が走った」と語り、「今作もとんでもない作品になる」と期待をにじませた。
山崎監督は「前作はとてもたくさんの観客の皆さんに愛され、多くの賞もいただき、自分にとっても大切な作品になりました。しかし、新作を作るに当たって、何とそれらは巨大な壁となって立ち塞がってきた」としつつ、「それでも前に進まねばなりません。どんな困難も乗り越えていく敷島家のように」と意気込みを語っている。
『ゴジラ-0.0』は、前作の延長線上にありながら、スケールもテーマも大きく進化したものになることは間違いない。11月3日の公開まで、情報が更新されるたびにさらなる考察と期待を呼びそうだ。
【動画】記事内で紹介しているファーストティザー映像
監督・脚本・VFXを手がける山崎貴のもと、物語の舞台は前作から2年後、1949年の戦後復興期の日本へ。まず多くの関心を集めたのが、再び飛行機に乗る敷島の姿だ。前作で“生き残った罪”を背負いながらゴジラとの壮絶な戦いに身を投じ、“生きる”希望を得た彼が、なぜ再び空へ向かうのか。
さらに、涙を浮かべる典子のカットも波紋を広げている。少し大きくなった明子のかわいらしい寝顔の横で、奇跡的に生還した彼女が見せる悲痛な表情、眼帯姿が続いていることなどからさまざまな解釈が浮上。“再び訪れる試練”を予感させる。
一方で、ゴジラの描写にも異変を指摘する声が続出している。「シーンごとにサイズ感やシルエットが違う」「別個体ではないか」「ゴジラvs ゴジラ？」といった考察が広がり、複数体の存在や進化した新たなゴジラの登場への期待が広がっている。さらに、大量の残骸が上空から降り注ぎ、街に落下する衝撃的なシーンもあり、「新たな絶望」が単なる“ゴジラの再来”ではない可能性が浮かび上がってくる。
そして、大きな衝撃を与えたのが、アメリカの関与を示唆する描写だ。上空から前作の「海神（わだつみ）作戦」を見下ろすようなカットとともに、「3発目の投下は中止」という英語の指示が聞こえ、原爆投下が寸前で回避されていたことが示唆される。さらに、自由の女神に迫るゴジラの姿もあり、物語のスケールが日本国内にとどまらないことを示している。
神木は「より一層山崎監督の熱量が上がっていて、その中で敷島浩一を再び演じられたことで、さらに彼のことを理解できたように思う」とコメント。浜辺も「脚本を読んだときに驚きと衝撃が走った」と語り、「今作もとんでもない作品になる」と期待をにじませた。
山崎監督は「前作はとてもたくさんの観客の皆さんに愛され、多くの賞もいただき、自分にとっても大切な作品になりました。しかし、新作を作るに当たって、何とそれらは巨大な壁となって立ち塞がってきた」としつつ、「それでも前に進まねばなりません。どんな困難も乗り越えていく敷島家のように」と意気込みを語っている。
『ゴジラ-0.0』は、前作の延長線上にありながら、スケールもテーマも大きく進化したものになることは間違いない。11月3日の公開まで、情報が更新されるたびにさらなる考察と期待を呼びそうだ。