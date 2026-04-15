佐々木希と“気まずいほど目が合いすぎる” デビュー20周年で10年ぶりカレンダー発売へ「ふと目が合って、少しでも身近に感じていただけたら」
俳優の佐々木希が、デビュー20周年を記念して10年ぶりにカレンダーを発売する。6月9日より発売される本作は、『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』（ワニブックス）と題され、“目が合いすぎる”をコンセプトにした日めくりカレンダーとなっている。
【別カット】おでこがカワイイ！もちもち肌を披露する佐々木希
撮り下ろされたカットには、ベッドで目覚めて視線が合う瞬間や、ルームウェアでマグカップを片手に「もう、なに？」と可愛く見つめられてドキッとするシーン、さらにはバレエのレッスン前や手をつないだ瞬間など、さまざまなシチュエーションと多彩な表情が映し出された1冊となっている。
佐々木は、本作のユニークなコンセプトに対し、「毎日ページをめくるたびに、ふと目が合って、少しでも身近に感じていただけたら嬉しいです」とコメントを寄せた。
さらに発売を記念して、“スペシャル”なイベントも開催が決定。6月6日、東京・HMV&BOOKS SHIBUYAで、カレンダーのお渡しや世界に１枚だけのソロチェキプレゼントのほか、限定ボイス特典など今回だけのスペシャルな内容を予定している。
■佐々木希 コメント
デビュー20周年という節目に、10年ぶりとなるカレンダーを発売させていただくことになりました。今回は『佐々木希と目が合いすぎる』という、ユニークなコンセプトで撮影をしました。毎日ページをめくるたびに、ふと目が合って、少しでも身近に感じていただけたら嬉しいです。皆様の日常にちょっとした彩りを添えられますように。
【別カット】おでこがカワイイ！もちもち肌を披露する佐々木希
撮り下ろされたカットには、ベッドで目覚めて視線が合う瞬間や、ルームウェアでマグカップを片手に「もう、なに？」と可愛く見つめられてドキッとするシーン、さらにはバレエのレッスン前や手をつないだ瞬間など、さまざまなシチュエーションと多彩な表情が映し出された1冊となっている。
さらに発売を記念して、“スペシャル”なイベントも開催が決定。6月6日、東京・HMV&BOOKS SHIBUYAで、カレンダーのお渡しや世界に１枚だけのソロチェキプレゼントのほか、限定ボイス特典など今回だけのスペシャルな内容を予定している。
■佐々木希 コメント
デビュー20周年という節目に、10年ぶりとなるカレンダーを発売させていただくことになりました。今回は『佐々木希と目が合いすぎる』という、ユニークなコンセプトで撮影をしました。毎日ページをめくるたびに、ふと目が合って、少しでも身近に感じていただけたら嬉しいです。皆様の日常にちょっとした彩りを添えられますように。