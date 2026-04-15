俳優の河内大和（47）が主宰するシェイクスピアカンパニー「G.Garage///」の新作「冬物語」が、8月26日から東京・すみだパークシアター倉で上演される。

「冬物語」は、シェイクスピア晩年のロマンス劇。嫉妬に飲み込まれ崩壊した王とその家族が、喪失の果てに、長い年月を経て、静かで力強い希望と再生へと向かう物語。数多くのシェイクスピア作品で主演を務めてきた真以美のほか、俳優・声優として幅広く活躍し、第15回声優アワード新人男優賞を受賞した土屋神葉、蜷川幸雄作品をはじめ数々の名作に出演してきた塚本幸男ら、ジャンルを越えて活躍する表現者が集結。さらに、河内も出演した映画「8番出口」で鮮烈な印象を残した浅沼成、舞台を中心に高い身体性と歌唱力で注目を集める笠井日向、映像・舞台を横断し長年にわたり第一線で活躍を続ける萩野崇、ミュージシャンとしての活動を軸に舞台・音楽監督など多彩な表現を展開するエミ・エレオノーラらが出演する。

「G.Garage///」は、24年にヨーロッパ最大級の国際シェイクスピア・フェスティバルであるルーマニアの「クライオヴァ国際シェイクスピア・フェスティバル」に招へいされ、主要会場アイ・ディー・スィルブ・ホールのオープニング・アクトを担当。翌25年にはポーランドの「グダニスク国際シェイクスピア・フェスティバル」で、世界でも限られた団体のみが上演するシェイクスピア・シアターのメインホールでの上演を果たした。河内は「海外公演を経て、世界の現実と人々の想いに触れてきたG.GARAGE///の、ネクストステージを是非ご覧ください！」と呼びかけた。

公演は同所で8月30日まで。