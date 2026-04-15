【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝村上愛衣】イスラエルとレバノンは１４日、米国のワシントンで高官協議を行い、レバノンの親イラン勢力ヒズボラへの対応を含めた和平実現に向けて、直接交渉を開始することで合意した。

戦闘停止条件を巡る主張の隔たりは大きく、和平につながるかは不透明だ。

イスラエルとレバノンの直接協議は、１９９３年以来となる。協議は米国も含めた３者協議の形式で約２時間行われた。出席したルビオ米国務長官は協議に先立ち、「歴史的機会だ。恒久的かつ永続的な平和を築く枠組みを提示する」と述べた。

３月上旬に激化したイスラエルとヒズボラの戦闘は、米イランの停戦合意後も続いている。イランは「合意違反だ」と反発しており、合意崩壊の火種となっていた。

協議では、イスラエルとレバノンが米国の仲介の下、ヒズボラの武装解除を目指すことで一致した。米国は、ヒズボラより軍事力が劣るレバノン政府軍の能力強化に協力する意向を示し、イスラエルも武装解除に向けた協力を表明した。イスラエルは、ヒズボラへの攻撃停止には踏み込まなかった。一方で、レバノンは「停戦や人道危機への対応を優先すべきだ」との考えを示した。

イスラエルのイェヒエル・ライター駐米大使は協議終了後、記者団に「レバノンをヒズボラから解放するという目標で、我々は団結している」と述べ、数週間以内にワシントンで再協議する可能性を示した。

イスラエルとヒズボラの戦闘は１４日も続き、ヒズボラは、米国での協議開始後にも、イスラエル北部に向けてロケット砲を発射した。