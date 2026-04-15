"5年前と同じボブ → コレでアプデ！！【40・50代】が挑戦しやすい◎「控えめウルフボブ」

長期間同じボブを続けているなら、レイヤーをプラスして今っぽさを手に入れてみては？ エッジの効きすぎない「控えめなウルフボブ」なら、ボブの柔らかさをキープしたまま無理なく印象をアップデートできるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が挑戦しやすいウルフボブをご紹介します。

ミルクティベージュの大人可愛いプチウルフボブ

トップをショートのような丸みのあるシルエットに整え、ベースをたっぷり削いで軽やかに仕上げたプチウルフボブ。ミルクティベージュの明るめカラーを採用していますが、ほど良くくすませたことで派手見えせず大人可愛い雰囲気に。毛先の軽やかな外ハネが首元をすっきり見せ、春の雰囲気が感じられます。

ストレートタッチで魅せる艶感ウルフボブ

トップにたっぷりとレイヤーを入れて軽めに仕上げた、ストレートタッチのウルフボブです。ベースにプツッとしたライン感を残しつつほんのり外ハネにすることで、今っぽい抜け感とまとまりを両立しています。スモーキートパーズのカラーが髪に豊かな艶を与えており、凛とした清潔感のあるスタイルに仕上がりました。

ハイライトを活かしたグレージュウルフ

前回施したハイライトを活かし、オンカラーで仕上げたグレージュのウルフボブです。トップをふんわりとしたひし形シルエットにカットし、ベースはタイトにおろしてから毛先を外ハネに。カラーとカットの相乗効果で、派手すぎないのにどこか都会的な洗練された印象を漂わせます。

こなれ感漂うカジュアルなネオウルフ

ひし形シルエットをベースにした、ラフな質感と繊細な毛束感が印象的なネオウルフ。グレージュカラーがもたらす透明感と相まって、カジュアルな中にもこなれ感が漂います。キメすぎないニュアンスのあるスタイルなので、自然体でオシャレな雰囲気をまといたい人にフィットしそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@nico_saki.0420様、@yuuna__iwama様、@motoshi_wtokyo_wolf様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里