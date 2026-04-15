働きたいけど「預けるのはかわいそう」？ 園で泣き叫ぶ子ども達。心折れそうな私を救った『母の言葉』

幼い子どもを預けて働くことに罪悪感を抱いていた知人。実母からのアドバイスを実行したところ、子どもたちに驚きの変化が起こりました。知人から聞いたお話を紹介します。

働きたい

私は6歳の女の子と1歳の男の子を持つママです。



長女の出産のため退職してから、ずっと専業主婦をしてきました。

そんな私ですが、もともと外に出るのが好きな性格ということもあり、「働きたい」とずっと思っていました。

ですが、“三歳児神話”などの価値観に触れるうちに「小さい子どもを預けて働くのは良くないのかも」と考えるように。

「下の子が年少で入園するまでは、専業主婦を続けよう」

そう決意したものの、どこか息苦しさを感じていたのです。

求人

「外で働きたい」と考えていた私にとって、求人雑誌を見るのはひとつの趣味でした。

ある日、ずっと働いてみたいと思っていた業界のパート求人が目に飛び込んできました。

「絶対働きたい！」

そう思ったものの、下の子は自宅保育中。

「受かるか分からないし、とりあえず応募だけでも」

そう思った私は、思い切ってその求人に応募してみたのです。

だめもとでしたが、結果はなんと合格！

とても嬉しく思う一方、「本当に子どもを預けなきゃいけなくなった」と、どこか後ろめたさも感じていました。

幸い保育園はすぐに見つかり、1歳の息子を通わせたものの、私の気持ちは揺れ続けていました。

そのせいか、子どもたちも不安定に。

園に慣れていない息子のみならず、6歳の長女まで泣くことが増えていきました。

そんな子どもたちの姿を見ていると、

「やっぱり母親が家庭にいないのは、良くないことなの？」

と感じ、私の心はますます揺れ動いたのです。